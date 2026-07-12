Tiene 16 años, entrena con el primer equipo de Alajuelense y brilla en La Sele: quién es Kyan McDonald, la joya del Caribe

Entre los juveniles que forman parte de la pretemporada de Liga Deportiva Alajuelense bajo las órdenes de Ismael Rescalvo, hay uno que sobresale entre los demás.
Con tan solo 16 años, Kyan McDonald es el futbolista más joven con el que ha trabajado el técnico español en el primer equipo rojinegro desde su llegada al club hace dos meses.
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¿Quién es Kyan McDonald, la joya más joven de LDA?
Kyan Alexander McDonald Scott nació el 31 de mayo de 2010 y dio sus primeros pasos como jugador en la Academia de Fútbol de Talentos del Caribe, con sede en la provincia de Limón.
De ahí el atacante dio el salto al Centro de Alto Rendimiento (CAR) manudo, donde no tardó en ser observado por la Federación Costarricense de Fútbol: a principios de 2026, fue convocado a la Selección de Costa Rica Sub-17, formando parte de la lista que Randall Azofeifa armó después de observar entre 40 y 45 futbolistas antes de reducirla a 20 convocados.
McDonald se formó en la Academia de Fútbol dee Talentos del Caribe (Facebook).
En ese Premundial, Costa Rica consiguió la clasificación al Mundial Sub-17 y McDonald fue uno de los jugadores que aportó en ataque, terminando el certamen con 3 goles.
En el histórico 26-0 de La Sele Sub-17 ante las Islas Vírgenes Británicas, McDonald entró desde el banco y terminó siendo determinante: asistió para el 0-19 de Jefrey Urbina, anotó el 0-21, marcó el 0-23 firmando un doblete y volvió a asistir en el 0-25 obra de Paul González.
Kyan es una de las grandes promesas del CAR rojinegro (Instagram).
¿Cómo juega Kyan McDonald?
Desde sus inicios en la Academia de Fútbol Talentos, Kyan se destacaba por su velocidad y capacidad para desequilibrar por el carril. Su posición natural es extremo izquierdo, desde donde le gusta encarar, conducir el balón y buscar el uno contra uno por la banda izquierda.
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Ahora bajo la mirada atenta de Rescalvo, un entrenador reconocido justamente por darle protagonismo a los juveniles en sus esquemas, el atacante formado en el Caribe sueña con hacer su debut oficial como profesional en este Torneo Apertura 2026.