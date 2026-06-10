Con Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé, pero dejó afuera a una estrella: Keylor Navas armó su XI ideal del Mundial 2026

Estas son los once figuras que jugarán el Mundial y fueron elegidas por Keylor Navas para su once ideal. También eligió DT y un banco de suplentes con una sorpresa.

Tal como sucede con millones de aficionados y aficionadas alrededor del planeta, el espíritu mundialista va ganando en intensidad en Keylor Navas. Este jueves 11 de junio, México, uno de los países anfitriones, se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo, dando lugar a un aluvión de 103 encuentros más a lo largo de 39 días.

Esta vez, a Navas le toca mirarlos desde afuera luego de haber clasificado con Costa Rica a los tres anteriores: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Empero, mientras disfruta de sus vacaciones y del galardón que le otorgaron en México al elegirlo como el mejor portero del Torneo Clausura 2026, el futbolista de Pumas UNAM prometió seguir de cerca el certamen a través de su canal de YouTube.

Fue precisamente en uno de sus últimos videos donde la leyenda tica se propuso armar un XI ideal de jugadores que disputarán el Mundial 2026, entre los que destacan nombres infaltables, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé. Pero también resalta la ausencia de uno de los grandes talentos contemporáneos: Lamine Yamal, a quien incluyó como suplente.

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“Siempre hay que tener algunos delanteros que tengan esa magia, que lleguen, que cambien un partido en cualquier momento que puedan entrar. Es joven, con ganas de triunfar. No puede faltar”, esgrimió Navas tras mandar a la joya de Barcelona y la selección española, una de las candidatas a destronar a Argentina.

El equipo ideal de Keylor Navas del Mundial 2026

Portero

Manuel Neuer: “Para mí, sería el portero por su experiencia, por su selección, por su trayectoria. Es el que debe estar como titular”.

Defensores

Achraf Hakimi: “Es una posición bastante complicada porque hoy en día es de las más importantes. Entonces, no podría poner a otro jugador que no fuera él. Está haciendo una gran temporada, lleva muchos años haciéndolo increíble en su equipo y esperamos que haga un gran Mundial”.

“Es una posición bastante complicada porque hoy en día es de las más importantes. Entonces, no podría poner a otro jugador que no fuera él. Está haciendo una gran temporada, lleva muchos años haciéndolo increíble en su equipo y esperamos que haga un gran Mundial”. Virgil van Dijk: “A mí me gusta mucho por su forma de jugar, está en un gran equipo también. Su experiencia, el biotipo que tiene… hay que seguirlo de cerca en el Mundial”.

“A mí me gusta mucho por su forma de jugar, está en un gran equipo también. Su experiencia, el biotipo que tiene… hay que seguirlo de cerca en el Mundial”. Willian Pacho: “Escogí a otro central que está jugando muy bien en su equipo, es más joven, ha hecho las cosas muy bien en su selección y no podía faltar”.

“Escogí a otro central que está jugando muy bien en su equipo, es más joven, ha hecho las cosas muy bien en su selección y no podía faltar”. Nuno Mendes: “Se conocen bastante bien. Tuve la oportunidad de jugar con él, lo conozco mucho, sé la capacidad y el talento que tiene como futbolista”.

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Mediocampistas

Federico Valverde: “Lo puse como contención porque le va a dar ese equilibrio para recuperar el balón al equipo, que hay que seguirlo de cerca también”.

“Lo puse como contención porque le va a dar ese equilibrio para recuperar el balón al equipo, que hay que seguirlo de cerca también”. Luka Modrić : “Un jugador muy experimentado por derecha, que realmente tiene magia, que ha mostrado que siempre está en los momentos donde el equipo lo necesita”.

“Un jugador muy experimentado por derecha, que realmente tiene magia, que ha mostrado que siempre está en los momentos donde el equipo lo necesita”. Neymar: “Por izquierda. Un Mundial sin él no sería lo mismo. Es de los jugadores que siempre son referentes a nivel mundial, tuve la oportunidad de ser compañero de él también. Es alguien que me enseñó muchísimo en la vida, en el fútbol, y que tiene un talento inigualable”.

“Por izquierda. Un Mundial sin él no sería lo mismo. Es de los jugadores que siempre son referentes a nivel mundial, tuve la oportunidad de ser compañero de él también. Es alguien que me enseñó muchísimo en la vida, en el fútbol, y que tiene un talento inigualable”. Lionel Messi: “Jugué con él. Tuve esa gran oportunidad. Verlo de llegada con su talento, haciendo pases increíbles, goles increíbles, llegando desde atrás. Lo puse en esta posición (enganche)”.

Delanteros

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé: “Quedan estos dos atacantes que son los mejores del mundo también. Tuve la oportunidad de jugar con ellos. Cristiano (por derecha) y Mbappé (por izquierda)”.

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El entrenador elegido por Navas es el alemán Tomas Tuchel, con quien coincidió en PSG y viene de ser el “verdugo” de Costa Rica en el cierre de la ficha FIFA al golearla 3-0 con la selección que dirige, Inglaterra. En el banco de suplentes aparecen David Raya, William Saliba, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri y la gran sorpresa: el panameño Adalberto Carrasquilla. “Sé que va a hacer un gran Mundial”, sentenció el ex Real Madrid.