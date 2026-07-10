Fernando Lesme se acerca a La Sele: el delantero de Herediano sorprende al Bocha Batista con un mensaje directo

Fernando Lesme reveló su intención de tramitar la nacionalidad costarricense con el gran objetivo de representar a La Sele.

En cada ocasión que se le presenta, Fernando Lesme demuestra el cariño que siente por Costa Rica. El delantero oriundo de Luque, Paraguay, ya ha pasado por cuatro equipos del fútbol tico: Municipal Grecia, Liga Deportiva Alajuelense, Municipal Liberia y ahora el Club Sport Herediano, donde todavía no ha tenido su presentación oficial bajo las órdenes de José Giacone.

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Mientras el Team prepara su primer partido de la temporada, que se jugará el domingo 12 de julio en el Estadio “Fello” Meza y lo enfrentará a Alajuelense por la Supercopa, el artillero guaraní sorprendió al revelar sus intenciones de tramitar la nacionalidad tica para así contar con la chance de representar a la Selección Nacional.

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“Estaría encantado de representar al país”

“Yo quiero sacar la nacionalidad, voy a seguir esperando a ver qué pasa porque estoy joven pero no le cierro la puerta a Costa Rica. Como dije cuando llegué a Liberia, este es mi segundo país y yo estaría encantado de representar al país“, declaró Lesme.

Aunque tiene experiencia con la Selección Sub-23 de Paraguay, el futbolista florense nunca llegó a defender el uniforme de la Albirroja en la mayor, lo que lo habilita para elegir otro país a nivel internacional.

Así, el espigado atacante con pasado en Alajuela le dejó un claro guiño a Fernando Batista, el técnico argentino que se hizo cargo de la reconstrucción de la Tricolor a partir de la salida de Miguel Herrera a finales de 2025.

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¿Puede Lesme naturalizarse? Esto es lo que necesita

El año que viene, Lesme cumplirá cinco años viviendo en el país (con una interrupción entre 2024 y 2025). Para nacionalizarse costarricense, la regla general es poder demostrar 5 años de residencia en suelo tico si la persona es centroamericana, española o iberoamericana por nacimiento (para otras nacionalidades, el plazo sube a 7 años).

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Además del tiempo, el reglamento del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) establece que el solicitante debe demostrar una serie de requisitos formales ante las autoridades:

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