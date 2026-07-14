Ganó 5 títulos con Alajuelense, se fue siendo figura y ahora vuelve para buscar la 32: “Préstamo por 6 meses”

Tras el trago amargo en la Supercopa ante Herediano, la afición de Alajuelense sonríe con la inminente vuelta de una de sus grandes promesas del CAR.

Luego del duro impacto que significó la derrota en la Supercopa de Costa Rica por la mínima diferencia ante el Club Sport Herediano, los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense recibieron una gran noticia de cara al inminente inicio del Torneo Apertura 2026.

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Este martes 14 de julio, el periodista Kevin Jiménez anunció el regreso al Morera Soto de Kenyel Michel, el juvenil que se consagró como una de las principales figuras del equipo rojinegro en la obtención de la estrella 31 y que posteriormente dio el salto a la MLS con el Minnesota United.

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Un regreso crucial para potenciar la ofensiva

“¡Kenyel Michel regresará a Alajuelense por 6 meses! Todo se cerrará próximamente con el Minnesota United. Préstamo por 6 meses, están definiendo detalles finales“, informó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales.

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Michel, de 21 años, llegó al Minnesota a principios de este 2026 con un contrato por dos temporadas. Sin embargo, todavía no ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente en la MLS, sumando rodaje únicamente en el equipo filial del conjunto estadounidense, donde registra ocho apariciones y dos asistencias.

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La vitrina de Kenyel Michel en LDA

A pesar de su corta edad, el impacto de Kenyel en su primera etapa con Alajuelense fue descomunal. Bajo la dirección técnica de Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez, el veloz extremo se las arregló para celebrar un total de cinco títulos en tan solo 41 partidos oficiales: dos Copas Centroamericanas, el Torneo Apertura 2025, una Copa de Costa Rica y una Recopa de Costa Rica.

Ahora, el atacante formado en el Centro de Alto Rendimiento vuelve a Turrúcares con un doble propósito: ayudar al equipo que hoy dirige Ismael Rescalvo a conseguir la ansiada estrella 32 y, al mismo tiempo, ganar el ritmo de competencia que necesita para consolidar su carrera como legionario.

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Habrá que esperar a las próximas horas para que la dirigencia manuda haga la presentación oficial de este esperado refuerzo.

Así está el mercado de fichajes de LDA

Estos son los jugadores que, de manera oficial, se incorporaron o regresaron al plantel rojinegro para la temporada 2026-2027:

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