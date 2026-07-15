El primer mensaje de la FIFA tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina volvió a demostrar su carácter de campeón al protagonizar una espectacular remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar su boleto a una nueva final de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó después de comenzar en desventaja por el tanto de Anthony Gordon, pero encontró respuesta con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, manteniendo intacto el sueño de conquistar la cuarta estrella.

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El encuentro volvió a poner a prueba la capacidad de reacción de la Albiceleste, que ya había remontado un marcador adverso frente a Egipto en rondas anteriores. Esta vez, el equipo argentino volvió a mostrar personalidad en uno de los escenarios más exigentes del torneo, superando a una selección inglesa que complicó durante buena parte del compromiso. La victoria reafirma el espíritu competitivo de un plantel que se niega a rendirse y que buscará cerrar el campeonato con un nuevo título mundial.

FIFA celebra el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

La clasificación no pasó inadvertida para la FIFA, que reaccionó de inmediato en sus plataformas oficiales para felicitar a la selección sudamericana. El organismo publicó un mensaje acompañado por una imagen con varias figuras del plantel, entre ellas Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Lionel Messi, Lionel Scaloni y Julián Álvarez, acompañado de la frase: “Argentina ha clasificado a la Final”, destacando el nuevo logro del vigente campeón del mundo.

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La publicación rápidamente generó miles de reacciones entre aficionados de todo el planeta, quienes reconocieron el mérito del conjunto argentino por instalarse nuevamente en la definición del campeonato. La presencia de referentes como Messi y Scaloni, junto a futbolistas que han sido determinantes durante la competencia, refleja el equilibrio entre experiencia y talento que ha llevado a la selección a disputar otra final mundialista.

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Ahora, la atención se traslada al compromiso decisivo, donde Argentina enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, a las 13:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será un duelo entre dos de las selecciones más consistentes del torneo, con el máximo trofeo del fútbol mundial en juego y la posibilidad de escribir una nueva página histórica.

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La Albiceleste llegará a esa final impulsada por una campaña marcada por la resiliencia, las remontadas y el liderazgo de un grupo que ha respondido en los momentos de mayor presión. Con la ilusión de todo un país detrás, Lionel Scaloni y sus dirigidos buscarán levantar la cuarta Copa del Mundo y consolidar una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol argentino.