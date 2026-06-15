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¿Quién es el árbitro de España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Adham Makhadmeh

El jordano dirigirá el debut de una de las candidatas al título y, al mismo tiempo, estará al frente del primer partido mundialista de Cabo Verde.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Adham Makhadmeh arbitrará España vs. Cabo Verde.
Adham Makhadmeh arbitrará España vs. Cabo Verde.

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh es el árbitro principal de España vs. Cabo Verde, partido del Grupo H del Mundial 2026 que se disputa este lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La designación tiene un peso especial. El juez jordano dirigirá el debut de una de las selecciones candidatas al título y, al mismo tiempo, estará al frente del primer partido mundialista de Cabo Verde. Para Makhadmeh, además, será su estreno como árbitro principal en una Copa del Mundo.

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Quién es Adham Makhadmeh, el árbitro de España vs. Cabo Verde

Adham Makhadmeh es un árbitro jordano nacido en Irbid, el 13 de febrero de 1987. Tiene 39 años y es internacional FIFA desde 2013, año en el que comenzó a construir una carrera cada vez más fuerte dentro del arbitraje asiático.

Su primer partido internacional llegó en un amistoso entre Qatar y Líbano. Desde entonces, fue acumulando designaciones en torneos continentales, competencias de clubes y citas internacionales que terminaron llevándolo al panel mundialista.

Ahora recibe una de las designaciones más importantes de su carrera: impartir justicia en el estreno de España, vigente campeona de Europa, ante una Cabo Verde que jugará por primera vez una Copa del Mundo.

Es un árbitro con experiencia. (Getty Images)

Es un árbitro con experiencia. (Getty Images)

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Su experiencia internacional y sus antecedentes

El recorrido de Makhadmeh explica por qué fue elegido para este encuentro. Desde 2014 empezó a dirigir en la AFC Champions League, la principal competencia de clubes de Asia, y acumuló más de medio centenar de partidos en ese torneo.

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Uno de sus antecedentes más importantes llegó en 2017, cuando fue designado para dirigir la primera final de la AFC Champions League entre Al-Hilal y Urawa Red Diamonds, disputada en Riad.

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Un árbitro con rodaje en torneos grandes

Además de su recorrido en clubes, Makhadmeh también tuvo presencia en torneos internacionales de selecciones. Participó en la Copa Asiática, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019.

También dirigió partidos de clasificación mundialista, lo que le dio experiencia en encuentros de alta tensión, donde cada decisión puede tener impacto directo en el futuro de una selección.

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El cuerpo arbitral de España vs. Cabo Verde

  • Árbitro principal: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh
  • Asistente 1: Mohammad Mustafa Hassan Alkalaf
  • Asistente 2: Ahmad Moannes Al Roalle
  • Cuarto oficial: Andrés José Rojas Noguera
  • VAR: Joseph Dickerson

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