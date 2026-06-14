Arabia Saudita vs. Uruguay: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo H del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Arabia Saudita vs. Uruguay por la continuación del Grupo H del Mundial 2026.

Arabia Saudita y Uruguay debutarán en el Mundial 2026 en el segundo partido correspondiente a la primera jornada del Grupo H. Los árabes esperan dar la sorpresa, esto ante unos charrúas que llegan con la obligación de imponer su papel de favorito.

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El encuentro se jugará este lunes 15 de junio de 2026 en el estadio Hard Rock de Miami, Florida, Estados Unidos, en lo que será el estreno de este escenario.

El favoritismo es para Uruguay, esto a pesar de que está pasando por un cambio generacional y en medio de las dudas que ha dejado el equipo con Marcelo Bielsa al mando, por otra parte, Arabia Saudita confía en dar otra sorpresa, tal como lo hizo hace cuatro años en el arranque de Qatar 2022 al vencer a Argentina en la primera fecha.

A qué hora juegan Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro para Centroamérica:

4:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 5:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX

Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7)

Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7) El Salvador: Tigo Sports y FOX Sports

Tigo Sports y FOX Sports Guatemala: Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11

Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y FOX Sports

Tigo Sports y FOX Sports Nicaragua: Tigo Sports

Así llega Arabia Saudita al debut mundialista

Arabia Saudita llega al debut con sensaciones positivas después de sus últimos amistosos. El equipo venció 3-0 a Puerto Rico y luego empató 0-0 con Senegal, por lo que acumuló dos partidos consecutivos sin recibir goles.

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Ese dato refuerza una de las claves de su preparación: competir desde el orden, sostenerse defensivamente y buscar que el partido no se rompa demasiado temprano. Frente a Uruguay, esa estructura será determinante para tener opciones reales.

En la concentración saudí también hay confianza en el trabajo de Georgios Donis. Abdullah Al-Khaibari destacó la rápida adaptación del plantel al entrenador, mientras que Moteb Alharbi remarcó que los amistosos recientes ayudaron a elevar la preparación y la cohesión del grupo.

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Arabia Saudita sabe que no parte como favorita, pero llega con el antecedente emocional de haber sorprendido a Argentina en el debut de Qatar 2022. Ese recuerdo sigue funcionando como una referencia de lo que puede lograr cuando sostiene el plan y aprovecha sus momentos.

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Uruguay, entre la jerarquía y las dudas recientes

Uruguay llega al Mundial con una mezcla de expectativas altas y señales irregulares en la previa. La Celeste cerró las Eliminatorias Sudamericanas con 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas, una campaña que le permitió asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

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El equipo dirigido por Marcelo Bielsa tiene argumentos fuertes: intensidad, presión, futbolistas de jerarquía y una generación acostumbrada a competir en grandes ligas. Sin embargo, sus últimos amistosos dejaron algunas dudas.

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En la preparación reciente, Uruguay empató 0-0 con Argelia, igualó 1-1 ante Inglaterra, cayó 5-1 frente a Estados Unidos, volvió a empatar 0-0 con México y cerró con una victoria 2-1 sobre Uzbekistán. El recorrido muestra altibajos, pero también deja claro que el equipo llega con margen para corregir.

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La Celeste, además, afronta el debut con bajas importantes. Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta aparecen entre las ausencias confirmadas, dos nombres de peso para la estructura defensiva y la creación ofensiva del equipo.