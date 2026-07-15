Cuántas finales de Mundial jugó Argentina y cómo le fue en cada una

El equipo de Messi hizo historia: le ganó a Inglaterra y disputará una nueva final.

Argentina derrotó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y se clasificó por segunda edición consecutiva para el partido por el título.

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La selección de Lionel Scaloni enfrentará a España el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. La Albiceleste buscará defender la corona conquistada en Qatar y convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1962.

¿Cuántas finales del Mundial disputó Argentina?

La final contra España será la séptima de Argentina en la historia de la Copa del Mundo.

Antes de esta edición, la Albiceleste había jugado seis definiciones, con un balance completamente equilibrado: tres títulos y tres subcampeonatos.

Las finales de la selección argentina son:

Uruguay 1930: subcampeón ante Uruguay.

subcampeón ante Uruguay. Argentina 1978: campeón ante Países Bajos.

campeón ante Países Bajos. México 1986: campeón ante Alemania Federal.

campeón ante Alemania Federal. Italia 1990: subcampeón ante Alemania Federal.

subcampeón ante Alemania Federal. Brasil 2014: subcampeón ante Alemania.

subcampeón ante Alemania. Qatar 2022: campeón ante Francia.

campeón ante Francia. Mundial 2026: enfrentará a España.

Uruguay 1930: derrota argentina en la primera final de la historia

Argentina participó en el primer partido por el título de una Copa del Mundo.

La final se disputó el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Montevideo. Uruguay abrió el marcador, pero los goles de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile permitieron que Argentina se fuera al descanso con una ventaja de 2-1.

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El equipo local remontó durante el segundo tiempo y terminó imponiéndose 4-2. Argentina debió conformarse con el primer subcampeonato de la historia.

Argentina 1978: Kempes lideró la primera consagración

La Albiceleste necesitó esperar 48 años para regresar a una final.

Argentina enfrentó a Países Bajos en el estadio Monumental de Buenos Aires. Mario Kempes abrió el marcador, pero Dick Nanninga consiguió el empate y llevó la definición a la prórroga.

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Kempes volvió a aparecer en el tiempo suplementario y Daniel Bertoni estableció el 3-1 definitivo. El seleccionado dirigido por César Luis Menotti conquistó así su primera Copa del Mundo.

México 1986: Argentina venció a Alemania y consiguió la segunda estrella

La tercera final argentina se disputó en el Estadio Azteca.

José Luis Brown y Jorge Valdano colocaron al equipo de Carlos Bilardo 2-0, pero Alemania Federal reaccionó mediante Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse a la prórroga, Diego Maradona habilitó a Jorge Burruchaga, quien marcó el 3-2 definitivo.

Argentina consiguió su segundo Mundial y Diego levantó la Copa como capitán.

Italia 1990: Alemania se tomó revancha

Cuatro años después, Argentina y Alemania Federal volvieron a encontrarse en una final.

La Albiceleste llegó debilitada por las lesiones y suspensiones acumuladas durante el torneo. El partido se resolvió mediante un polémico penal convertido por Andreas Brehme a cinco minutos del final.

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Alemania ganó 1-0 y Argentina terminó como subcampeona.

Brasil 2014: Götze frustró a la Argentina de Messi

Argentina regresó al partido decisivo después de 24 años.

La selección de Alejandro Sabella volvió a enfrentar a Alemania, esta vez en el estadio Maracaná. El encuentro terminó sin goles durante los 90 minutos y debió continuar en la prórroga.

A los 113 minutos, Mario Götze controló con el pecho un centro de André Schürrle y convirtió el 1-0. Argentina perdió su tercera final mundialista.

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Qatar 2022: Argentina fue campeona en una final inolvidable

La sexta definición argentina fue ante Francia en el estadio Lusail.

Los goles de Lionel Messi y Ángel Di María pusieron a la Albiceleste 2-0, pero un doblete de Kylian Mbappé llevó el encuentro a la prórroga.

Messi volvió a adelantar a los argentinos y Mbappé completó su hat-trick para establecer el 3-3. La final debió resolverse mediante una tanda de penales, en la que el equipo de Scaloni ganó 4-2.

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Argentina consiguió su tercera estrella, con Emiliano Martínez como figura y Gonzalo Montiel como autor del remate decisivo.

Mundial 2026: Argentina jugará su séptima final

La victoria frente a Inglaterra clasificó a la Albiceleste para su segunda definición consecutiva.

Argentina repite de esta manera una marca que solamente había alcanzado bajo la conducción de Carlos Bilardo, entre México 1986 e Italia 1990.

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Lionel Scaloni también se convirtió en el segundo entrenador argentino que dirige dos finales seguidas, después de Bilardo.

El balance de Argentina en las finales mundialistas

Antes de enfrentar a España, los números argentinos son:

Finales disputadas: 6 .

. Títulos: 3 .

. Subcampeonatos: 3 .

. Finales ganadas durante el partido: 2 .

. Finales ganadas por penales: 1 .

. Finales perdidas durante el partido: 3.

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La definición de 2026 romperá ese equilibrio: Argentina terminará con cuatro títulos o con cuatro subcampeonatos.

Argentina busca el primer bicampeonato desde 1962

Ninguna selección consiguió retener el título mundial durante los últimos 64 años.

Brasil fue el último equipo que ganó dos ediciones consecutivas, al consagrarse en Suecia 1958 y Chile 1962.

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Desde entonces, varios campeones intentaron repetir, pero ninguno llegó a levantar el trofeo siguiente. Argentina puede terminar con esa espera si derrota a España.

Scaloni, además, igualaría al italiano Vittorio Pozzo como el único entrenador que conquista dos Mundiales consecutivos.

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Cuándo juega Argentina la final contra España

Argentina y España se enfrentarán el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, conocido comercialmente como MetLife Stadium.

Horarios para Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m. de Panamá.

de Panamá. 3:00 p.m. del horario local de Nueva York y Nueva Jersey.

del horario local de Nueva York y Nueva Jersey. 4:00 p.m. de Argentina.

de Argentina. 9:00 p.m. de España.

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La final será la séptima de Argentina y la segunda de España en la historia de los Mundiales.