Lo que la FIFA no quería: el gesto de Argentina que da la vuelta al mundo tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026

Los argentinos no escondieron su euforia tras vencer a Inglaterra y ahora están en el ojo de la FIFA.

La Selección de Argentina celebró con euforia su clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra, pero la fiesta dejó un episodio que podría derivar en consecuencias disciplinarias. Al finalizar el encuentro, varios jugadores de la Albiceleste desplegaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que rápidamente generó debate por una posible infracción al reglamento de la FIFA.

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Las imágenes mostraron a Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso sosteniendo la bandera mientras sonreían y saludaban a los aficionados argentinos presentes en el estadio, quienes previamente también habían exhibido el mensaje desde las gradas. La celebración ocurrió apenas después de sellar el boleto a la definición del campeonato, aunque el foco pasó rápidamente del aspecto deportivo a una posible investigación por parte del máximo organismo del fútbol mundial.

La FIFA podría analizar una sanción por la exhibición de la bandera

El motivo de la controversia radica en el Código de Conducta en los Estadios de la FIFA, el cual establece la prohibición de exhibir “pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás artículos de carácter político, ofensivo y/o discriminatorio” dentro de los escenarios oficiales del torneo. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una postura oficial sobre lo sucedido ni ha confirmado si abrirá un procedimiento disciplinario contra la delegación argentina.

La referencia a las Islas Malvinas, conocidas en el Reino Unido como Falkland Islands, representa uno de los temas diplomáticos más sensibles entre ambos países. La disputa por la soberanía de ese territorio se remonta a varias décadas y tuvo su punto más crítico en 1982, cuando Argentina y el Reino Unido protagonizaron un conflicto armado en el Atlántico Sur. Desde entonces, la reclamación argentina sobre las islas ha permanecido como un asunto de Estado, mientras que el Reino Unido mantiene su posición sobre el archipiélago.

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No es la primera vez que una manifestación de carácter político genera controversia durante una Copa del Mundo. En diferentes ediciones del torneo, la FIFA ha debido intervenir para analizar expresiones realizadas por selecciones, aficionados o federaciones que podrían contravenir las normas de neutralidad política establecidas para la competición. Esa experiencia convierte este nuevo episodio en un caso que será observado con especial atención.

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Por ahora, Argentina mantiene la atención puesta en la gran final del Mundial 2026, donde buscará conquistar una nueva estrella. Sin embargo, mientras el equipo de Lionel Scaloni prepara el duelo decisivo, también deberá esperar si la FIFA considera que la exhibición de la bandera constituye una violación de su reglamento disciplinario o si el episodio queda únicamente como una imagen que acompañó la celebración de la clasificación.