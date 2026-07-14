Por qué no juega Desiré Doué hoy en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026

El extremo del PSG no está entre los titulares elegidos por Deschamps para enfrentar a Francia por la semifinal.

Este martes 14 de julio, Francia puede hacer historia y meterse en la final del Mundial por tercera edición consecutiva. El conjunto comandado por Didier Deschamps, que ya tiene equipo confirmado, enfrenta a España por la semifinal en el estadio de Atlanta.

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El que no estará presente en el equipo titular con respecto al partido de cuartos de final ante Marruecos es Desiré Doué, quien ha sido una pieza muy importante en esta Copa del Mundo 2026. El del PSG se quedará en el banco de suplentes por decisión del entrenador.

Deschamps ha rotado en ese puesto a Doué con Bradley Barcola, quien será titular contra España en la semifinal. El 12 de les Blues ocupará la posición de extremo izquierdo, tal como lo había hecho en el encuentro ante Paraguay.

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Con esta salida, Desiré Doué pierde terreno en la lucha por el Premio al Mejor Jugador Joven del Mundial. Una gran actuación como titular en esta semifinal contra España lo podría haber dejado como el candidato, aunque todavía puede destacarse si Deschamps lo utiliza en la segunda parte.

Además del ingreso de Barcola, el entrenador de Francia realiza otra modificación con respecto al equipo que paró en cuartos de final. Manu Koné es reemplazado por Aurélien Tchouaméni, quien vuelve a ser titular después de la lesión muscular que sufrió en un entrenamiento.

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