Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cómo se clasificó al Mundial 2026

Cabo Verde clasificó de forma directa al Mundial 2026, un logro que evidencia el crecimiento sostenido que ha tenido el fútbol de ese país durante los últimos años.

Cabo Verde vive el momento más importante de su historia futbolística. Los Tiburones Azules debutan en el Mundial 2026 ante España, una de las grandes candidatas al título, y lo hacen con el respaldo de una clasificación histórica que cambió para siempre el lugar del país dentro del balompié africano.

El equipo dirigido por Bubista jugará por primera vez una Copa del Mundo después de una campaña extraordinaria en las Eliminatorias de África. Aunque llega como el seleccionado peor ubicado del Grupo H en el ranking FIFA, su presencia en el torneo ya representa un salto enorme para una nación que construyó su crecimiento desde el orden, la diáspora y una identidad colectiva muy fuerte.

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¿Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde?

Cabo Verde ocupa actualmente el puesto 67° del ranking FIFA masculino, según la actualización publicada el 11 de junio de 2026, justo antes del inicio del Mundial.

Ese lugar lo coloca lejos de las potencias del torneo, pero también muestra el crecimiento sostenido de una selección que hace años dejó de ser una presencia menor dentro del fútbol africano. Cabo Verde ya había competido con fuerza en la Copa Africana de Naciones y ahora logró dar el paso que le faltaba: clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

Comparación del ranking FIFA de Cabo Verde con España y el resto del Grupo H

En el Grupo H, Cabo Verde es el equipo peor ubicado en el ranking FIFA. La diferencia más grande aparece en el debut ante España, que llega como vigente campeona de Europa y una de las selecciones mejor posicionadas del mundo.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA más reciente:

España: 2°

2° Uruguay: 16°

16° Arabia Saudita: 61°

61° Cabo Verde: 67°

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La selección de Cabo Verde busca ser la gran revelación africana en el Mundial 2026. Foto: @fcfcomunica.

La comparación con España es contundente: Cabo Verde está 65 puestos por debajo de La Roja. Ese margen refuerza el favoritismo del equipo europeo para el estreno, pero también aumenta el valor simbólico del partido para los Tiburones Azules.

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La distancia con Arabia Saudita es mucho más corta: apenas 6 puestos separan a ambas selecciones. En cambio, frente a Uruguay, la brecha vuelve a ser amplia, con 51 lugares de diferencia en favor de la Celeste.

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Cómo se clasificó Cabo Verde al Mundial 2026

Cabo Verde se clasificó al Mundial 2026 al terminar primero en el Grupo D de las Eliminatorias africanas. Esa posición le dio el boleto directo a la Copa del Mundo y selló la primera participación mundialista en la historia del país.

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El logro fue enorme porque en su zona también estaba Camerún, una de las selecciones más tradicionales de África y con mucha más historia en Copas del Mundo. Sin embargo, Cabo Verde sostuvo una campaña muy regular y terminó por encima de los Leones Indomables.

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La selección caboverdiana cerró la eliminatoria con 23 puntos, cuatro más que Camerún, y confirmó una clasificación que fue celebrada como un hito nacional.

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El calendario de Cabo Verde en el Grupo H