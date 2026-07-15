Le pegó desde atrás: La agresión de Jude Bellingham a un jugador de Argentina tras quedar eliminado del Mundial 2026

Argentina volvió a demostrar por qué es una de las selecciones más competitivas del planeta. La Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra en una intensa semifinal del Mundial 2026, remontó nuevamente un marcador adverso y selló su boleto a la gran final, donde buscará conquistar la cuarta estrella de su historia. Sin embargo, la celebración terminó envuelta en polémica tras un fuerte encontronazo entre futbolistas de ambos equipos una vez sonó el silbatazo final.

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El partido ya había estado marcado por la tensión desde el primer minuto. Inglaterra tomó ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero Argentina reaccionó con personalidad gracias a las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que consumaron una remontada similar a la conseguida en rondas anteriores. La intensidad nunca disminuyó y el cierre del compromiso dejó imágenes de empujones, reclamos y un ambiente cargado de emociones entre los protagonistas.

La polémica estalló tras el silbatazo final con Bellingham y Barco como protagonistas

Las cámaras captaron el momento en el que Jude Bellingham golpeó por la espalda a Valentín “Colo” Barco, quien celebraba la clasificación argentina junto a sus compañeros. La acción provocó una inmediata reacción de varios futbolistas de ambos equipos, mientras integrantes de los cuerpos técnicos intervinieron para evitar que el altercado pasara a mayores. Según versiones difundidas por medios ingleses, el gesto del mediocampista habría sido una respuesta a una celebración previa del lateral argentino durante uno de los goles de la Albiceleste.

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Tras el encuentro, el capitán inglés no ocultó su frustración por la eliminación y reconoció el duro golpe que significó quedarse a las puertas de la final. “Sabemos lo mucho que significaba para ellos llegar a la final“, expresó el referente de los Tres Leones, antes de analizar el desarrollo del compromiso: “Marcamos y merecíamos estar por delante. Y luego, por una razón u otra, nos costó tener el balón, nos costó presionar y simplemente les permitimos generar más inercia y generar más peligro en nuestro último tercio. Sí, es una mentalidad normal intentar aguantar y aferrarse a la ventaja de un gol“.

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Las declaraciones reflejaron el sentimiento de una selección inglesa que vio cómo el partido cambió de rumbo tras el empate argentino. La presión constante de los dirigidos por Lionel Scaloni terminó inclinando la balanza y dejó sin respuestas a un conjunto británico que no logró sostener la ventaja obtenida en el primer tiempo, despidiéndose del torneo con una amarga derrota.

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Ahora, Argentina deja atrás la polémica y centra toda su atención en la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de revalidar el título conseguido en Catar y escribir otro capítulo dorado en su historia. La clasificación estuvo marcada por el sufrimiento, la remontada y un final caliente, ingredientes que alimentan la ilusión de millones de argentinos que sueñan con volver a celebrar en la cima del fútbol mundial.