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Inglaterra jugará el tercer puesto contra Francia: cuándo, dónde y a qué hora es el partido del Mundial 2026

El rival de Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 será Inglaterra: hora, fecha y dónde se juega.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Se viene un gran encuentro entre ingleses y franceses.
© GettySe viene un gran encuentro entre ingleses y franceses.

Argentina eliminó a Inglaterra, remontándole 2-1 de forma agónica, y consiguió el último boleto para disputar la final del Mundial 2026 contra España. El conjunto que dirige Thomas Tuchel, por su parte, deberá afrontar el encuentro por el tercer puesto.

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Su rival será Francia, que perdió 2-0 ante La Roja en la primera semifinal. De esta manera, galos e ingleses se enfrentarán por la medalla de bronce antes de la gran definición del torneo.

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Cuándo, dónde y a qué hora se juega el partido por el tercer puesto

El encuentro entre Francia e Inglaterra se disputará un día antes de la final del Mundial 2026, el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

El partido por el tercer puesto se jugará en el Miami Stadium (Getty Images).

El partido por el tercer puesto se jugará en el Miami Stadium (Getty Images).

El partido comenzará a las 17:00 de Miami, correspondiente a los siguientes horarios:

15:00: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice.
16:00: Panamá.
17:00: Miami y la costa este de Estados Unidos.
18:00: Argentina.

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Cómo llega Francia, el rival por la medalla de bronce

Francia perdió 2-0 frente a España en la primera semifinal, disputada en Dallas. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro clasificaron al conjunto español a la final y enviaron al equipo francés al encuentro por el tercer lugar.

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El conjunto de Didier Deschamps había alcanzado las dos finales anteriores, con el título obtenido en Rusia 2018 y la derrota por penales frente a Argentina en Qatar 2022. Ahora deberá conformarse con competir por el tercer lugar.

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