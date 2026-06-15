Quién es Luis de la Fuente, el DT de la casa que llevó a España de la Eurocopa al sueño del Mundial 2026

De la Fuente asumió la selección absoluta en 2022, después de la salida de Luis Enrique. Su comienzo tuvo dudas, pero el ciclo cambió de dimensión rápidamente con dos conquistas clave.

Luis de la Fuente llega al Mundial 2026 en el punto más alto de su ciclo con España. La Roja debuta ante Cabo Verde como vigente campeona de Europa, con una racha reciente sin derrotas y con la sensación de que su proceso ya no es una promesa: es una candidatura real.

El seleccionador español afronta su primera Copa del Mundo con la absoluta después de un recorrido largo dentro de la propia federación. No aterrizó en el cargo por un golpe de efecto ni como una apuesta externa, sino como un técnico formado desde adentro, acostumbrado a trabajar con generaciones jóvenes y a sostener una idea en el tiempo.

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Ese contexto explica por qué su figura pesa tanto en esta Copa. España no solo llega al Mundial como campeona de la Eurocopa 2024 y ganadora de la Liga de Naciones 2023. Llega con un entrenador que conoce el camino interno de la selección y que ahora debe demostrar que todo ese proceso también puede ganar en el escenario más grande.

El técnico que escaló desde las juveniles hasta la absoluta

El caso de De la Fuente es distinto al de otros seleccionadores del Mundial. Su vínculo con la RFEF empezó mucho antes de dirigir a la mayor y se construyó paso a paso dentro de la estructura española.

En 2013 asumió la selección sub-19, y desde ahí inició un recorrido que lo llevó por distintas categorías formativas, la sub-21, la selección olímpica y finalmente la absoluta.

Ese ascenso interno le dio una ventaja importante: conocía el sistema, los métodos de trabajo y a muchos futbolistas desde etapas previas. No llegó a España para descubrir un grupo, sino para darle continuidad a una idea que ya venía trabajando desde abajo.

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Los títulos que sostuvieron su crecimiento

De la Fuente no avanzó dentro de la federación solo por continuidad institucional. También lo hizo por resultados. Fue campeón de Europa sub-19 en 2015, campeón de Europa sub-21 en 2019 y llevó a la selección olímpica a la medalla de plata en Tokio 2021.

Ese recorrido le dio autoridad antes de asumir la absoluta. Cuando España decidió abrir una nueva etapa después del Mundial de Qatar, De la Fuente ya no era simplemente un técnico de juveniles: era un entrenador con títulos, conocimiento interno y relación directa con varios jugadores que empezaban a ganar peso en la selección mayor.

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El DT Luis de la Fuente debutará en una Copa del Mundo. Foto: SEfutbol.

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Por eso su llegada al banco principal tuvo lógica de proceso. La Roja buscaba renovar sin perder identidad, y De la Fuente aparecía como una figura capaz de conectar la tradición española con una nueva generación.

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El ciclo que devolvió títulos a España

De la Fuente asumió la selección absoluta en 2022, después de la salida de Luis Enrique. Su comienzo tuvo dudas, pero el ciclo cambió de dimensión rápidamente con dos conquistas clave.

Primero llegó la Liga de Naciones 2023, un título importante para cortar una larga sequía de la absoluta. Después, la consagración en la Eurocopa 2024 terminó de instalarlo entre los grandes responsables del renacer español.

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Desde entonces, su etapa dejó de ser vista como una transición. España volvió a sentirse competitiva en partidos grandes, recuperó autoridad internacional y llegó al Mundial 2026 con una candidatura mucho más creíble.

Una España más madura y más directa

La gran transformación de De la Fuente no estuvo en abandonar la identidad española, sino en actualizarla. La Roja sigue siendo un equipo asociado a la posesión, al pase y al control, pero ya no depende únicamente de circular la pelota durante largos tramos.

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Esta España presiona más alto, ataca con más amplitud y tiene más velocidad para lastimar por fuera. La aparición de futbolistas como Lamine Yamal y Nico Williams le dio al equipo una dosis de desequilibrio que otras versiones recientes no siempre tenían.

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El resultado es una selección más flexible. Puede dominar desde la pelota, pero también acelerar, presionar y atacar espacios. Ese matiz es una de las razones por las que llega al Mundial con aspiraciones tan altas.

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España es una de las grandes favoritas a ganar el Mundial 2026. Foto: SEfutbol.

La racha que refuerza la candidatura

España aterriza en el Mundial con una secuencia reciente sin derrotas. En sus últimos cinco partidos registra 2 victorias y 3 empates, una base de regularidad que acompaña el discurso de candidatura.

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En 2026, la Roja ya jugó amistosos ante Serbia, Egipto, Iraq y Perú, con triunfos importantes y partidos que le permitieron ajustar funcionamiento antes del debut mundialista.

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No es una racha que garantice nada por sí sola, pero sí confirma que el equipo llega con estabilidad. España no aparece como una selección en construcción, sino como un bloque que ya compitió, ganó títulos y ahora busca trasladar ese peso al Mundial.

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El Mundial que pone a prueba toda su obra

El Mundial 2026 será el gran examen de De la Fuente. Hasta ahora, su ciclo ya entregó títulos y consolidó una nueva generación, pero la Copa del Mundo exige otro nivel de respuesta.

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España solo fue campeona mundial una vez, en Sudáfrica 2010, con Vicente del Bosque. Desde entonces, la Roja no volvió a alcanzar una semifinal mundialista, por lo que este torneo también funciona como una oportunidad para recuperar protagonismo global.

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De la Fuente llega con una ventaja: no dirige un proyecto improvisado. Su España tiene títulos recientes, nombres de élite, una idea reconocible y una confianza colectiva que se fue construyendo desde la Eurocopa.

El calendario de España en el Grupo H

España vs. Cabo Verde: 15 de junio, Mercedes-Benz Stadium

España vs. Arabia Saudita: 21 de junio, Atlanta

España vs. Uruguay: 26 de junio, Guadalajara

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