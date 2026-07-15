Iker Casillas ya juega la final: su provocación a Argentina que celebra España antes del partido por el Mundial 2026

El legendario portero español, fiel a su estilo, dejó un mensaje en redes sociales luego de que se consumara la heróica remontada de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La Selección Argentina logró la epopeya frente a Inglaterra. Una más en el trabajado camino de la vigente campeona del mundo hacia la final del Mundial 2026, que en menos de diez minutos le remontó 2-1 a los ingleses en el Atlanta Stadium con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Ahora, se enfrentará a España.

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Después del pitazo final, una de las voces que se alzó en redes sociales fue la de Iker Casillas. El ex portero, campeón del mundo en 2010 y emblema de La Roja, ha sido uno de los más críticos de la Albiceleste a lo largo del torneo. Y volvió a generar polémica.

Casillas, confiado luego de que España demostrara un gran nivel ante Francia y la superara con un contundente 2-0 en la otra semifinal, calentó el cruce de este domingo en el que estará en juego el bicampeonato argentino y la segunda Copa del Mundo para el fútbol español.

El provocador mensaje de Iker Casillas a Argentina

“No habrá una cuarta estrella, Argentina. ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos, España!”, reza el tuit publicado por Casillas. En cuestión de horas, al momento de publicación de esta nota, la publicación acumula más de 4 mil respuestas, 3 mil reposts y 28 mil likes.

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Actualmente, la leyenda de Real Madrid se desempeña como panelista en TV Azteca durante la cita máxima. Y después de que la Albiceleste se impusiera 3-1 a Suiza en los tiempos extra, aseveró: “Este último partido es un poco más de lo que venimos hablando. Yo no he visto una selección, de las cuatro que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto“.

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“Se la ve cansada y sin argumentos. Esperaba mucho más de Argentina después de los partidos ante Cabo Verde y Egipto”, sentenció Casillas en aquel entonces. Ahora, su selección deberá demostrar ante la defensora del título que tiene esa cuota extra para volver a levantar el trofeo más ansiado del deporte rey.

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¿Cuándo juegan España vs. Argentina?

España y Argentina medirán fuerzas este domingo 19 de julio, a la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 de Panamá), en el New York New Jersey Stadium. Allí, caben más de 80 mil espectadores.