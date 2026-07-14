¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Francia por las semifinales del Mundial 2026?

Aunque ya no está lesionado, Nico Williams no será titular en el cruce entre España y Francia por el Mundial 2026.

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que paraliza al planeta fútbol y entrega un boleto a la gran final del domingo 19 de julio.

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Una de las situaciones que más puede llamar la atención en la alineación española es la ausencia de Nico Williams. El extremo del Athletic Club no irá desde el arranque ante Les Bleus y volverá a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Nico Williams ante Francia?

Nico Williams no juega como titular porque perdió terreno en la consideración de Luis de la Fuente durante el Mundial. El extremo comenzó el torneo como suplente y su situación se complicó todavía más después de sufrir una lesión muscular tras una dura infracción de Nicolás De la Cruz en el partido ante Uruguay.

Aunque ya se recuperó de su dolencia y está disponible para el cruce con Francia, ese parate terminó pesando en la decisión del cuerpo técnico, que prefirió sostener a otros jugadores que llegan con más continuidad dentro del equipo.

Nico Williams ya no está lesionado, pero no será titular vs. Francia (Getty).

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“El estado físico de Nico Williams es correcto, está disponible y sano”, aclaró en la previa del encuentro Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del Athletic Club.

El XI de La Roja, sin Nico Williams

El esquema de Luis de la Fuente viene funcionando con un ataque en el que Lamine Yamal y Alex Baena mantienen su lugar como las principales amenazas por afuera.

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No obstante, Nico Williams puede tener minutos ante Francia si el partido lo pide. Su velocidad puede ser clave si España necesita romper una defensa cerrada o aprovechar el desgaste de los laterales galos en el tramo final.