FIFA lo confirma: Francia recibe otro golpe tras la dolorosa eliminación ante España en el Mundial 2026

La derrota ante España terminó con el sueño de Francia de disputar su tercera final consecutiva. Pero como si la eliminación no fuera suficiente, la FIFA confirmó otro mazazo para Les Bleus.

Francia sufrió una eliminación especialmente dolorosa en el Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps llegó a las semifinales como el principal candidato a levantar la copa, respaldado por una plantilla repleta de figuras y una campaña que lo había llevado hasta el primer puesto del ranking FIFA. España terminó con esas aspiraciones mediante una actuación sobria y controlada.

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La Roja abrió el marcador a los 22 minutos. Lucas Digne llegó tarde sobre Lamine Yamal dentro del área e Iván Barton sancionó el penal. Mikel Oyarzabal asumió la ejecución y venció a Mike Maignan para convertir su quinto gol en el torneo.

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Francia intentó adelantar sus líneas, pero nunca consiguió imponer condiciones ante el mediocampo español. A los 58 minutos, Dani Olmo combinó con Pedro Porro y el lateral definió ante la salida de Maignan para establecer el 2-0 definitivo. España administró la ventaja, neutralizó a Kylian Mbappé y aseguró su regreso a una final mundialista después de 16 años.

España es el primer finalista del Mundial 2026 (Getty Images).

España supera a Francia en el ranking FIFA

La derrota terminó con el sueño francés de disputar su tercera final consecutiva. Pero como si la eliminación no fuera suficiente, España también les asestó otro mazazo a los galos: los desplazó del primer puesto del ranking FIFA en vivo.

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Antes de la semifinal, Francia encabezaba la clasificación con 1.948,97 puntos. Argentina aparecía segunda con 1.943,47 y España ocupaba el tercer lugar con 1.934,79.

Francia perdió su lugar en la cima del ranking FIFA a manos de España.

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La victoria ante una selección mejor posicionada le entregó 30,82 puntos a España. La Roja alcanzó así los 1.965,61 y pasó al primer puesto. Francia conservó sus 1.948,97, ya que el reglamento establece que las derrotas en las rondas eliminatorias de las competiciones finales no provocan una deducción de unidades.

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La tabla provisional quedó con España primera con 1.965,61 puntos, Francia segunda con 1.948,97 y Argentina tercera con 1.943,47. Las posiciones todavía pueden modificarse con la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el partido por el tercer puesto y la final. FIFA publicará la próxima actualización oficial el 20 de julio, una vez finalizado el Mundial.

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¿Cuándo se juegan la final y el tercer puesto del Mundial 2026?

La final se disputará el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford. El partido comenzará a la 1:00 p.m. de Centroamérica, equivalentes a las 2:00 p.m. de Panamá, y enfrentará a España contra el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

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Un día antes, el perdedor del cruce entre argentinos y britáicos se medirá con Francia para definir el tercer puesto del Mundial 2026, en un duelo programado para las 3:00 p.m. de Centroamérica (4:00 p.m. de Panamá) del sábado 18 de julio.