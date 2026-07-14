Shawn Johnson no llega solo: Saprissa pesca en Liberia a otro refuerzo para Hernán Medford

El lateral derecho firmó por dos años con Saprissa, que también se llevó a un viejo conocido de Liberia luego de que la Fedefútbol decretara la quita de su licencia.

Deportivo Saprissa anunció este martes a su cuarto refuerzo para el próximo semestre. Se trata de Shawn Johnson, el prometedor defensor de 23 años al que muchos equipos tenían en la mira y terminó desvinculándose de Municipal Liberia luego de que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) le revocara su licencia para competir en la máxima categoría.

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El ex Herediano —que intentó repescarlo antes de la debacle pampera— puede desempeñarse como lateral o extremo derecho y firmó contrato por dos años. Ahora, se reencontrará en Tibás con dos compañeros con los que coincidió durante su paso por Liberia: el mediocampista Sebastián Padilla y el defensor Douglas Sequeira.

Douglas Sequeira vuelve a Saprissa

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Saprissa interrumpió el préstamo de Sequeira en el equipo liberiano, que se extendía hasta diciembre, para sumar otra variante en la zaga central. “Hoy se unió de vuelta”, detallé a través de sus redes sociales.

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El defensa de 22 años y 1,87 metros sufrió un problema de meniscos que le impidió tener rodaje bajo las órdenes de José Saturnino Cardozo. Volvió para las dos últimas fechas de la fase regular del Clausura 2026, acumulando apenas 11 minutos, y fue suplente en las semifinales.

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Sequeira se une a las filas moradas, el club que lo formó, para sumar un nuevo capítulo en su carrera, que ya registra pasos por Sporting FC, AD Santos de Guápiles y CD Nacional de Portugal, donde no llegó a debutar de manera oficial.

ver también Hernán Medford lo celebra: Saprissa suma un importante refuerzo antes de jugar la Recopa contra Herediano

A falta de confirmación oficial, se sumará a Andrey Soto, Keyshwen Arboine, Sebastián Padilla y Johnson como los refuerzos de Hernán Medford para afrontar la Recopa este viernes 17 de julio, contra Herediano, con el Torneo Clausura 2026 y la Copa Centroamericana como los grandes objetivos.

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En resumen

Tras la pérdida de licencia de Libria, Saprissa amarró la llegada del defensor Shawn Johnson y el regreso anticipado del zaguero Douglas Sequeira.

Johnson, de 23 años y pretendido por varios clubes de la Primera División de Costa Rica, firmó por dos años para sumarse al esquema del DT Hernán Medford como lateral o extremo derecho.

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