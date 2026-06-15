Cuántos jugadores nacidos en el extranjero tiene Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde cuenta con futbolistas nacidos en Países Bajos, Portugal, Francia, Irlanda y hasta Estados Unidos.

Cabo Verde disputa el Mundial 2026 por primera vez en su historia y lo hace con una selección marcada por la diáspora. La lista de los Tiburones Azules refleja una realidad muy propia del país: futbolistas nacidos en Europa y Estados Unidos, formados fuera del archipiélago, pero unidos por raíces familiares y sentido de pertenencia.

El dato es fuerte: 14 de los 26 convocados de Cabo Verde nacieron fuera del país. La mayoría nació en Países Bajos, aunque también hay casos de jugadores nacidos en Francia, Portugal, Irlanda y Estados Unidos.

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¿Cuántos jugadores de Cabo Verde nacieron fuera del país?

Cabo Verde tiene 14 jugadores nacidos en el extranjero en su plantel para el Mundial 2026. Eso significa que más de la mitad de la convocatoria nació fuera del territorio caboverdiano.

El caso más fuerte está en Países Bajos, donde nacieron varios futbolistas importantes del plantel, como Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Deroy Duarte, Laros Duarte, Sidny Lopes Cabral y Dailon Livramento.

También hay presencia fuerte de la diáspora en Francia y Portugal. En suelo galo nacieron jugadores como Logan Costa, Steven Moreira y Willy Semedo, mientras que de tierras lusas llegaron Wagner Pina, Telmo Arcanjo y Hélio Varela.

A ellos se suman dos casos particulares: Roberto “Pico” Lopes, nacido en Irlanda, y CJ dos Santos, oriundo de Estados Unidos.

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Los 14 jugadores de Cabo Verde nacidos en el extranjero

CJ dos Santos — Estados Unidos

— Estados Unidos Roberto “Pico” Lopes — Irlanda

— Irlanda Logan Costa — Francia

— Francia Steven Moreira — Francia

— Francia Willy Semedo — Francia

— Francia Wagner Pina — Portugal

— Portugal Telmo Arcanjo — Portugal

— Portugal Hélio Varela — Portugal

— Portugal Sidny Lopes Cabral — Países Bajos

— Países Bajos Jamiro Monteiro — Países Bajos

— Países Bajos Garry Rodrigues — Países Bajos

— Países Bajos Deroy Duarte — Países Bajos

— Países Bajos Laros Duarte — Países Bajos

— Países Bajos Dailon Livramento — Países Bajos

Este es el plantel de Cabo Verde para disputar el Mundial 2026. Foto: @fcfcomunica.

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Los 12 jugadores de Cabo Verde que nacieron en el país

Aunque la diáspora tiene un peso enorme, Cabo Verde también cuenta con una base importante de futbolistas nacidos en el propio archipiélago. Son 12 jugadores dentro de la lista mundialista.

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Vozinha

Márcio Rosa

Stopira

Diney Borges

Kelvin Pires

João Paulo

Kevin Pina

Jovane Cabral

Yannick Semedo

Nuno da Costa

Gilson Benchimol

Ryan Mendes

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Por qué Cabo Verde tiene tantos jugadores nacidos fuera del país

El caso de Cabo Verde se explica por el peso de su diáspora. Durante décadas, muchas familias caboverdianas emigraron a países europeos como Portugal, Países Bajos y Francia, además de comunidades instaladas en otros lugares como Estados Unidos.

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Esa realidad social también impactó en el fútbol. Muchos hijos o descendientes de caboverdianos crecieron en academias europeas, se formaron en ligas más desarrolladas y luego eligieron representar al país de sus raíces.

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Para Cabo Verde, esa conexión fue decisiva. La selección no tiene el volumen poblacional ni la estructura de las grandes potencias africanas, pero logró construir un plantel competitivo sumando talento nacido fuera del archipiélago y combinándolo con futbolistas nacidos en el país. El resultado, un sueño: estar jugando el primer Mundial de su historia.