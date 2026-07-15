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Mundial 2026

Inglaterra vs. Argentina EN VIVO: ¡se viene el partido! Minuto a minuto de las semifinales del Mundial 2026

Ingleses y argentinos juegan un partidazo para definir al otro finalista que jugará el domigno ante España en Nueva Jersey.

Vuelve Argentina al vestuario

Luego de realizar la entrada en calor, los jugadores argentinos regresan al vestuario para ultimar detalles.

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El partido especial para Messi

A los 39 años, por primera vez en su carrera, el capitán de la Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra. En 2005 no pudo estar en un amistoso a causa de una expulsión que recibió frente a Hungría.

Sale Argentina a entrar en calor

Encabezados por Messi, los jugadores argentinos salen a entrar en calor.

Sale Inglaterra a entrar en calor

Ahora salieron los futbolistas ingleses para realizar los primeros movimientos precompetitivos.

Los arqueros ingleses también entran en calor

Jordan Pickford junto a sus compañeros ya están en el campo de juego entrando en calor.

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Sale Dibu Martínez a entrar en calor

Junto a Musso y Rulli, el arquero argentino salta al campo de juego a realizar los primeros movimientos precompetitivos.

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Ayala habló en la previa del partido

"Llegaron los equipos que han hecho un buen trabajo. No sé si jugará la historia, es un partido para disfrutarlo y estamos a un paso de otra final", dijo el ayudante de campo de Scaloni.

"La idea es siempre respetar nuestra idea de juego, que es desde la tenencia encontrar los espacios. Con este equipo los vamos a poder encontrar. Hay que ser precisos porque ellos abren con los laterales y las vigilancias van a ser importantes para atacar", agregó respecto a la inclusión de Simeone.

Y cerró: "El ideal sería ganar confianza desde el minuto 0, es la confianza y disfrutar del partido sabiendo que hay capacidad de sobra para ganarlo".

El historial de Inglaterra en semifinales del Mundial

Inglaterra 1966: Inglaterra 2-1 Portugal

Italia 1990: Alemania 1 (4) - 1 (3) Inglaterra

Rusia 2018: Croacia 2-1 Inglaterra

Argentina hace el reconocimiento de campo

Los futbolistas argentinos salieron al campo de juego para pisar el césped y comer los típicos caramelos previos de cada partido.

Llegó Argentina al estadio

El equipo de Scaloni llegó al estadio a falta de una hora y media para el partido.

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Llegó Inglaterra al estadio

El elenco inglés ya llegó a las inmediaciones del Mercedes Benz.

La formación confirmada de Inglaterra

Los Tres Leones forman con: Jordan Pickford; Reece James, Jhon Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Eliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

La formación de Argentina

Con el ingreso de Simeone, la Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

El historial de Argentina en semifinales del mundo

  • Uruguay 1930: Argentina 6-1 Estados Unidos.
  • México 1986: Argentina 2-0 Bélgica.
  • Italia 1990: Argentina 1 (4) - 1 (3) Italia (por penales).
  • Brasil 2014: Argentina 0 (4) - 0 (2) Países Bajos (por penales).
  • Qatar 2022: Argentina 3-0 Croacia.

Wayne Rooney confía en Kane

"Si Harry Kane está en su mejor nivel, no van a poder contenerlo. Va a destrozar por completo a esos dos defensores centrales", dijo el ex delantero inglés al afirmar que el delantero será importante para su equipo.

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La predicción de la Cabra de Bolavip

Tal como a lo largo del Mundial, la Cabra de Bolavip hizo su predicción sobre el partido. En esta oportunidad dio como ganadora a la Albiceleste.

El tuit de FIFA para Maradona

Debido a que la Albiceleste jugará con su camiseta alternativa, FIFA publicó un posteo para informar esto junto a una foto de Maradona en el duelo ante Inglaterra en México 86.

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La predicción de la IA para este partido

Previo a este partido, la Inteligencia Artificial de Gemini realizó un pronóstico con minutos exactos y goleadores sobre cómo saldrá el encuentro. Allí dio ganador al seleccionado albiceleste por 2 a 1, con la particularidad de que lo hará en el tiempo suplementario.

Kyle Walker elogió a los jugadores argentinos

elogió a Nicolás Otamendi y Julián Alvarez, sus ex compañeros.“Nicolás Otamendi es probablemente el guerrero más grande que he visto en el campoTiene el corazón de un león, pero también es muy astuto. Conoce las artes oscuras, te lo aseguro

“Julián Álvarez marcó ese golazo contra Suiza cuando más lo necesitaban. Es un gran jugador y obviamente espero que no tenga su mejor partido contra Inglaterra. Pero después, le deseo que pueda continuar con su exitosa carrera”, manifestó en relación al delantero.

La cuenta oficial de Inglaterra palpitó el partido

”Algunos días por la mañana simplemente se sienten diferentes. Este es uno de ellos”, posteó la cuenta oficial de los Tres Leones para palpitar este encuentro.

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El historial entre Argentina e Inglaterra

  • Argentina 1-2 Inglaterra | Amistoso 1951
  • Argentina 0-0 Inglaterra | Amistoso 1953
  • Argentina 1-3 Inglaterra | Mundial 1962
  • Argentina 1-0 Inglaterra | Amistoso 1964
  • Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial 1966
  • Argentina 2-2 Inglaterra | Amistoso 1974
  • Argentina 1-1 Inglaterra | Amistoso 1977
  • Argentina 1-3 Inglaterra | Amistoso 1980
  • Argentina 2-1 Inglaterra | Mundial 1986
  • Argentina 2-2 Inglaterra | Amistoso 1991
  • Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 pen.) | Mundial 1998
  • Argentina 0-0 Inglaterra | Amistoso 2000
  • Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial 2002
  • Argentina 2-3 Inglaterra | Amistoso 2005

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en un amistoso internacional en 2005. En aquella oportunidad fue triunfo inglés por 3 a 2 con goles de Wayne Rooney y un doblete de Michael Owen, mientras que Hernán Crespo y Walter Samuel marcaron para la Albiceleste.

La posible formación de Inglaterra

Los ingleses saldrían a la cancha con: Jordan Pickford; Reece James, Jhon Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

La posible formación de Argentina

La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Alvarez.

El equipo arbitral para este partido

  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Línea 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Línea 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
  • Quinto árbitro: Daniele Bindoni (Italia)
  • VAR: Marco Di Bello (Italia)
  • AVAR: Juan Lara (Chile)
  • SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)
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El camino de Inglaterra en el Mundial

  • Fecha 1: Inglaterra 4 vs. Croacia 2
  • Fecha 2: Inglaterra 0 vs. Ghana 0
  • Fecha 3: Inglaterra 2 vs. Panamá 2
  • 16avos de final: Inglaterra 2 vs. RD Congo 1
  • 8vos de final: Inglaterra 3 vs. México 2
  • 4tos de final: Inglaterra 2 vs. Noruega 1

El camino de Argentina en el Mundial 2026

  • Fecha 1: Argentina 3 vs. Argelia 0
  • Fecha 2: Argentina 2 vs. Austria 0
  • Fecha 3: Argentina 3 vs. Jordania 1
  • 16avos de final: Argentina 3 vs. Cabo Verde 2
  • 8vos de final: Argentina 3 vs. Egipto 2
  • 4tos de final: Argentina 3 vs. Suiza 1
Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Kane vs. Messi, Inglaterra vs. Argentina: un partidazo en semifinales.
© Getty ImagesKane vs. Messi, Inglaterra vs. Argentina: un partidazo en semifinales.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por la segunda semifinal del Mundial 2026. La Albiceleste defiende el título conseguido en Qatar, mientras que los Three Lions intentan regresar al partido decisivo por primera vez desde 1966.

El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium, denominación utilizada por la FIFA para el Mercedes-Benz Stadium. El ganador jugará la final del domingo 19 de julio contra España, que venció 2-0 a Francia en el New York New Jersey Stadium.

¿A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá lugar hoy, miércoles 15 de julio, en los siguientes horarios para Centroamérica:

  • 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 2:00 p.m. de Panamá.

El duelose podrá ver en Centroamérica a través de los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
  • El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
  • Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
  • Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.
  • Nicaragua: Tigo Sports.
  • Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN, Telemetro y TVMAX.

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