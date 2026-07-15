Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por la segunda semifinal del Mundial 2026. La Albiceleste defiende el título conseguido en Qatar, mientras que los Three Lions intentan regresar al partido decisivo por primera vez desde 1966.
El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium, denominación utilizada por la FIFA para el Mercedes-Benz Stadium. El ganador jugará la final del domingo 19 de julio contra España, que venció 2-0 a Francia en el New York New Jersey Stadium.
¿A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá lugar hoy, miércoles 15 de julio, en los siguientes horarios para Centroamérica:
- 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m. de Panamá.
El duelose podrá ver en Centroamérica a través de los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
- El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
- Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
- Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.
- Nicaragua: Tigo Sports.
- Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN, Telemetro y TVMAX.