Panamá se quedó a escasos minutos de sumar su primer punto en la historia de las Copas del Mundo. Ante el doloroso debut, José Raúl Mulino recurrió a sus redes sociales.

La Selección de Panamá comenzó con el pie izquierdo su camino en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, quedando a escasos minutos de conseguir su primer punto en la historia de la máxima competición.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen igualaba sin goles ante su par de Ghana hasta el minuto 94, cuando Caleb Yirenki decretó el tanto agónico de la victoria africana para silenciar a los miles de aficionados canaleros que coparon el BM Stadium de Toronto.

Caleb Yirenki fue el verdugo de Panamá en su debut mundialista (Getty Images).

El resultado representó un golpe durísimo para el pueblo de Panamá, ya que sumar en el debut era fundamental para llegar bien parados a los verdaderos desafíos que depara el Grupo L: los inminentes duelos ante las potencias europeas de Croacia e Inglaterra. Ahora, los centroamericanos parecen depender de un milagro para asegurar lo que sería un histórico boleto a la ronda de dieciseisavos de final.

ver también ¿Qué necesita Panamá para clasificar tras perder con Ghana? El panorama antes de enfrentar a Croacia por el Mundial 2026

El presidente rompió el silencio

Minutos después del dramático final del encuentro, el mismísimo presidente de la República, José Raúl Mulino, apareció en sus redes sociales para dejarle un mensaje de respaldo al equipo que representa a toda la región centroamericana en el Mundial 2026.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Lejos de reprochar el resultado, el mandatario prefirió destacar el esfuerzo de los jugadores en la cancha: “Sigamos con orgullo apoyando a nuestra Sele!! Jugaron muy pero muy bien. Adelante muchachos. Panamá entero con Uds. !!!“, fue el positivo comunicado que dejó Mulino.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?

Sin tiempo para lamentos, Panamá volverá a jugar el martes 23 de junio, cuando enfrente a la siempre peligrosa Croacia por la segunda fecha del Grupo L. El partido se disputará en el Toronto Stadium, el mismo escenario donde el cuadro canalero abrió su participación mundialista y donde nunca ha podido ganar.

Publicidad

ver también Los puntajes de Panamá tras la derrota ante Ghana en el Mundial 2026: el uno por uno de la Selección

El pitazo inicial está programado para las 5:00 p.m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; mientras que para la afición en territorio panameño las emociones arrancarán a partir de las 6:00 p.m.

Publicidad

En síntesis

Panamá cayó 1-0 ante Ghana en su debut en el Mundial 2026 tras recibir un gol de Caleb Yirenki en el minuto 94.

José Raúl Mulino respaldó públicamente a los dirigidos por Thomas Christiansen, destacando que “jugaron muy bien” y pidiendo mantener el orgullo.

La Sele se medirá ante Croacia el martes 23 de junio en Toronto.