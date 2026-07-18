Tras renovar su contrato con Panamá, Thomas Christiansen recibe una propuesta que podría alejarlo de la selección

La Selección de Panamá aseguró la continuidad de Thomas Christiansen al frente del combinado nacional, al menos hasta diciembre de 2026, poniendo fin a las especulaciones inmediatas tras la destacada participación del equipo en la Copa del Mundo 2026. El estratega europeo continuará liderando el proyecto de la Fepafut durante el actual período administrativo, aunque su futuro más allá de esa fecha dependerá de las decisiones que tome la próxima dirigencia.

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La renovación representa un voto de confianza hacia un entrenador que ha logrado consolidar a Panamá como una de las selecciones más competitivas de la región. Sin embargo, el prestigio que ha ganado Christiansen en los últimos años también ha despertado el interés de clubes y federaciones, por lo que su nombre continúa apareciendo entre los candidatos para asumir nuevos retos a partir de 2027.

La MLS y dos selecciones sudamericanas siguen de cerca a Thomas Christiansen

Uno de los destinos que más fuerza ha cobrado es la Major League Soccer, donde Portland Timbers figura entre los clubes que han seguido de cerca el trabajo del técnico hispano-danés. Aunque el conjunto estadounidense tendría encaminada la llegada del español Martí Cifuentes, Christiansen continúa siendo un perfil altamente valorado dentro del fútbol norteamericano por su capacidad para desarrollar proyectos competitivos.

El interés de la MLS no es nuevo. En el pasado, Philadelphia Union también analizó la posibilidad de contratar al seleccionador panameño, confirmando que su nombre se mantiene entre los entrenadores con mejor reputación en el mercado estadounidense. Su experiencia internacional y los resultados obtenidos con Panamá lo convierten en una opción atractiva para cualquier institución que busque estabilidad y crecimiento deportivo.

Pero el panorama no se limita al fútbol de clubes. En el ámbito de las selecciones nacionales, Ecuador y Chile también han colocado a Christiansen entre los candidatos para encabezar sus respectivos proyectos con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2030. Ambas federaciones consideran que el trabajo realizado por el entrenador con Panamá demuestra su capacidad para competir al máximo nivel y potenciar el rendimiento de sus futbolistas.

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Por ahora, Thomas Christiansen continuará enfocado en la Selección de Panamá, que aseguró su permanencia hasta finales de 2026. No obstante, el interés de la MLS y de dos importantes selecciones sudamericanas confirma que el técnico sigue siendo uno de los entrenadores más cotizados del continente, por lo que su futuro volverá a convertirse en uno de los temas más seguidos cuando concluya su vínculo con la Fepafut.