“Negociaciones”: afirman que Benfica acelera por una joya de la Selección de Panamá

Uno de los mediocampistas más prometedores de Panamá podría dar el salto al gigante de Portugal.

Moisés Veliz es uno de los juveniles de Panamá con proyección internacional. El polifuncional mediocampista de 21 años milita en el Huntsville City, escuadra filial de SC Nashville, y está teniendo rodaje en la MLS Next Pro.

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Llegó a préstamo desde Tauro FC (dueño de sus derechos formativos) a comienzos de 2025 y en enero ha entrenado con el primer equipo durante la pretemporada, aunque todavía no se ganó un lugar. Sin embargo, uno de los clubes más reconocidos de Europa, Benfica, le habría echado el ojo.

Benfica busca llevarse a Moisés Veliz

El periodista Álvaro Martínez dio a conocer en el programa El Desmarque, de COS, que Benfica de Portugal se encuentra entablando “negociaciones” para hacerse con los servicios de Moisés Veliz.

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“Horas cruciales. En este momento está 50-50: si el Nashville lo deja ir al Benfica o se queda con el Nashville, con contrato con el equipo de la MLS para jugar”, aseguró Martínez, conocido en redes sociales como “Duro Al Hueso”.

Veliz, quien estuvo convocado en las selecciones Sub-20 y Sub-23 de la Marea Roja, lleva 13 partidos disputados con Huntsville City. En total, acumuló 951 minutos este semestre, en los que anotó un gol, dio una asistencia y fue expulsado una sola vez por doble amarilla.

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En caso de dar el salto al gigante luso, lo más lógico es que el nacido en Ciudad de Panamá se incorpore al equipo U-23. Pero por ahora, pese a la ilusión de los aficionados canaleros, solo se trata de rumores.