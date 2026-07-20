Se marcha a Portugal: joya de Panamá da el salto en Europa y ficha por el ex club de Vozinha

Uno de los Canaleros estuvo muy cerca de ser compañero de Vozinha, quien tendrá nuevo club para la próxima temporada.

Vozinha formó parte del GD Chaves hasta junio de este 2026. Después de su gran actuación en el Mundial 2026 con Cabo Verde, el arquero no renovó su contrato en el equipo lusitano y tomó la decisión de analizar ofertas de diferentes destinos para el segundo semestre.

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Una de las grandes promesas que tiene la Selección de Panamá de cara al futuro jugará en ese equipo a partir de la nueva temporada. En las últimas horas, el medio luso Canal Alto Tâmega confirmó que Antony Herbert será jugador del Grupo Desportivo de Chaves.

Este equipo pertenece a la Segunda División de Portugal, aunque tiene una larga experiencia en la máxima categoría. Esta temporada buscarán volver a la Primeira Liga luego del descenso en 2024. Por este motivo, contrataron al lateral derecho canalero.

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De la cuarta de España a la segunda de Portugal: Antony Herbert da el salto en Europa

Antony Herbert viene de jugar con el Conquense, equipo de la cuarta categoría de España. Este club español es donde se desempañará Gustavo Herrera, quien salió cedido desde el Sporting San Miguelito. Por muy poco, no compartieron camerino.

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Este traspaso significa un salto importante para Herbert, ya que supera dos divisiones. De la cuarta de España a la segunda de Portugal. Pese a su paso por Conquense, el conjunto portugués negoció con Árabe Unido, club dueño de su ficha.

Con este movimiento, Antony Herbert busca lograr el objetivo que cumplió su hermano gemelo Giovani, quien ya sabe lo que es jugar en la mayor de Panamá. Sin dudas, este nuevo rumbo lo pondrá en la órbita de Thomas Christiansen.

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En resumen