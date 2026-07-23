Dónde se juega el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026: estadios, ciudades y capacidad

Conozca cuáles son las tres sedes que albergarán los partidos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 se disputará en México y tendrá tres estadios distribuidos entre Puebla y Ciudad de México. La mayor parte del torneo se concentrará en territorio poblano, mientras que la definición tendrá como escenario uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.

Publicidad

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador jugarán toda la fase de grupos en Puebla. Los cuartos de final también se disputarán allí, antes de que los cuatro clasificados al Mundial U-20 se trasladen a la capital mexicana para afrontar las semifinales y la final.

¿Cuáles son los estadios del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?

Concacaf confirmó tres sedes para la competencia:

Estadio Ciudad Capacidad aproximada Partidos Estadio Universitario BUAP Puebla 21.750 espectadores Grupos A y C Estadio Cuauhtémoc Puebla 51.726 espectadores Grupo B y cuartos de final Estadio Banorte Ciudad de México 87.000 espectadores Semifinales y final

La fase de grupos se jugará entre el 24 de julio y el 1º de agosto. Los cuartos de final tendrán lugar el 4 y 5 de agosto, las semifinales se disputarán el 7 y la final está programada para el domingo 9.

Estadio Universitario BUAP: sede de El Salvador, Honduras y Panamá

El Estadio Universitario BUAP está ubicado dentro de Ciudad Universitaria, en Puebla, y será el escenario de todos los partidos de los grupos A y C.

Publicidad

Por ese motivo, allí disputarán la primera fase El Salvador, Honduras y Panamá. También jugarán Estados Unidos, Cuba, Haití, Canadá y Jamaica.

El recinto fue construido originalmente en 1992 y atravesó una ampliación antes de su reapertura en 2012. Su aforo es de aproximadamente 21.750 espectadores y fue durante varios años la casa de Lobos BUAP en el fútbol mexicano.

Publicidad

Partidos de El Salvador en el Estadio Universitario BUAP

Cuba vs. El Salvador: sábado 25 de julio.

sábado 25 de julio. El Salvador vs. Estados Unidos: martes 28 de julio.

martes 28 de julio. El Salvador vs. Haití: viernes 31 de julio.

Partidos de Panamá en el Estadio Universitario BUAP

Panamá vs. Canadá: domingo 26 de julio.

domingo 26 de julio. Jamaica vs. Panamá: miércoles 29 de julio.

miércoles 29 de julio. Honduras vs. Panamá: sábado 1º de agosto.

Publicidad

Partidos de Honduras en el Estadio Universitario BUAP

Honduras vs. Jamaica: domingo 26 de julio.

domingo 26 de julio. Canadá vs. Honduras: miércoles 29 de julio.

miércoles 29 de julio. Honduras vs. Panamá: sábado 1º de agosto.

En total, el estadio universitario recibirá 12 partidos de la fase de grupos, con dos encuentros en cada una de sus seis jornadas de actividad.

Publicidad

Estadio Cuauhtémoc: sede de Costa Rica, Guatemala y los cuartos de final

El Estadio Cuauhtémoc será la casa del Grupo B, integrado por México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Allí se disputarán los seis partidos de la zona, incluido el encuentro inaugural entre chapines y ticos.

El recinto es la casa habitual del Club Puebla y cuenta con una capacidad aproximada de 51.726 espectadores. Fue inaugurado en 1968 y recibió partidos de los Mundiales de México 1970 y 1986. Una remodelación concluida en 2015 amplió su aforo y renovó su característica fachada exterior.

Publicidad

Partidos de Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc

Guatemala vs. Costa Rica: viernes 24 de julio.

viernes 24 de julio. Costa Rica vs. México: lunes 27 de julio.

lunes 27 de julio. Costa Rica vs. Antigua y Barbuda: jueves 30 de julio.

Partidos de Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc

Guatemala vs. Costa Rica: viernes 24 de julio.

viernes 24 de julio. Antigua y Barbuda vs. Guatemala: lunes 27 de julio.

lunes 27 de julio. México vs. Guatemala: jueves 30 de julio.

Publicidad

El Cuauhtémoc también albergará los cuatro partidos de cuartos de final, programados para el martes 4 y el miércoles 5 de agosto. Esos encuentros definirán a las cuatro selecciones de Concacaf que clasificarán a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

ver también Dónde ver EN VIVO Costa Rica vs. Guatemala por el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026: hora, TV y streaming

Estadio Banorte: sede de las semifinales y la final

La competencia se trasladará a Ciudad de México para sus últimos tres partidos. Las dos semifinales y la final se disputarán en el Estadio Banorte, nombre actual del histórico Estadio Azteca.

Publicidad

El recinto se encuentra en la zona de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, y tiene una capacidad anunciada de 87.000 espectadores. Es, por amplio margen, el estadio más grande de los tres elegidos para el Premundial.

Las semifinales se jugarán el viernes 7 de agosto, mientras que la final está programada para el domingo 9 de agosto. Los cuatro equipos que lleguen a esta instancia ya tendrán asegurada su participación en el Mundial Sub-20 de 2027.

Publicidad

Además del título regional, el partido decisivo entregará la plaza de Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El campeón obtendrá el boleto, salvo que Estados Unidos gane el torneo: en ese caso, la clasificación olímpica quedará en manos del subcampeón porque el conjunto estadounidense ya tiene su lugar garantizado como anfitrión.