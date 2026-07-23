“Accesible”: Gerardo Paiz mete presión a Luis Fernando Tena luego que Guatemala conociera a sus rivales de la Liga de Naciones

Gerardo Paiz es claro con el objetivo de Luis Fernando Tena con Guatemala en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Selección de Guatemala ya conoce el camino que deberá recorrer en la próxima edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego del sorteo que ubicó a la Azul y Blanco en el Grupo B de la Liga A. Tras conocerse el calendario, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), Gerardo Paiz, analizó el panorama y se mostró optimista sobre las posibilidades del combinado nacional de pelear por la clasificación.

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Para el máximo dirigente del fútbol guatemalteco, el grupo representa un reto importante, aunque considera que existen otros sectores con un nivel de dificultad mayor. “Fue un sorteo accesible, obviamente no son rivales fáciles porque son rivales complicados, pero creo que el Grupo A teniendo a dos equipos que fueron mundialistas (Haití y Curazao) es más difícil”, aseguró Paiz en una charla con el portal Guatefutbol.com.

Paiz confía en Guatemala y espera buenos resultados

El dirigente también explicó que todavía quedan aspectos por definir debido al formato de competencia, ya que el sistema de enfrentamientos obligará a la federación a estudiar con detalle el calendario antes de planificar cada compromiso. “Por el sistema suizo hay que ver, porque son dos juegos de visita y dos de local, y hay dos equipos con los que no nos vamos a enfrentar. Tengo que ver esos detalles y ver con qué equipo vamos a repetir”, comentó el presidente de la Fedefut.

Más allá del aspecto deportivo, Paiz reconoció que uno de los mayores desafíos será el económico, especialmente por los largos desplazamientos que deberá realizar la selección hacia el Caribe. “Tengo que ver el tema de los gastos de los viajes, porque nos tocaron islas y viajar a Surinam es caro, viajar a Jamaica es caro, entonces tenemos que definir eso por los vuelos, hoteles y comida, tendré que platicar con el cuerpo técnico”, explicó el dirigente, poniendo sobre la mesa la importancia de una adecuada planificación.

Aunque evitó profundizar sobre el futuro del técnico Luis Fernando Tena, las declaraciones del presidente reflejan que dentro de la federación existe la expectativa de que Guatemala sea protagonista en la competencia. El objetivo no solo apunta a avanzar de ronda, sino también a mantenerse en la pelea por el título de la Liga de Naciones y asegurar una destacada actuación que fortalezca el proyecto rumbo a las próximas competiciones internacionales.

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Con un grupo que en el papel luce competitivo, pero considerado manejable por la dirigencia, la Selección Nacional de Guatemala comenzará en las próximas semanas la planificación de una nueva aventura internacional. La ilusión vuelve a instalarse en la Azul y Blanco, que buscará confirmar en la cancha el optimismo expresado por Gerardo Paiz y consolidarse como una de las selecciones protagonistas de la Concacaf.