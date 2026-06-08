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BMO Field: la maldición que atormenta a Panamá en el estadio donde jugará dos veces en el Mundial 2026

La Selección de Panamá volverá a Toronto para disputar dos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. El problema para el equipo de Thomas Christiansen es que el BMO Field le trae recuerdos demasiado incómodos.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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El BMO Field espera por Panamá.
© Getty.El BMO Field espera por Panamá.

La Selección de Panamá jugará dos de sus tres partidos de fase de grupos del Mundial 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá, estadio que durante el certamen llevará el nombre de Toronto Stadium at Exhibition Place.

El primer compromiso será el miércoles 17 de junio, cuando la Marea Roja se estrene ante Ghana por el Grupo L. Seis días después, el martes 23 de junio, volverá al mismo recinto para medirse contra Croacia.

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A simple vista, jugar dos veces en una misma sede puede parecer una ventaja logística. El equipo de Thomas Christiansen no tendrá que moverse de ciudad entre esos dos partidos y podrá adaptarse al entorno de Toronto. Sin embargo, el BMO Field carga con un antecedente incómodo para la Selección panameña: cada vez que jugó allí, perdió.

La maldición del BMO Field para Panamá

La historia negativa comenzó el 7 de septiembre de 2012, en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014. Panamá visitó a Canadá y cayó 1-0 con gol de Dwayne De Rosario al minuto 77.

El segundo antecedente fue mucho más duro. El 13 de octubre de 2021, por la eliminatoria hacia Qatar 2022, Panamá empezó ganando con un gol de Rolando Blackburn a los 6 minutos. Pero la ventaja duró poco: los norteamericanos reaccionaron, igualaron antes del descanso y terminaron imponiéndose 4-1.

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Canadá vapuleó a Panamá en el BMO Field rumbo a Qatar 2022 (Canada Soccer).

Canadá vapuleó a Panamá en el BMO Field rumbo a Qatar 2022 (Canada Soccer).

El último cruce llegó el 15 de octubre de 2024, en un amistoso internacional. Panamá volvió a competir en el BMO Field, aunque otra vez terminó con derrota. José Fajardo empató parcialmente el partido al minuto 69, pero Jonathan David apareció sobre el cierre y selló el 2-1 para Canadá.

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En total, el cuadro canalero registra tres partidos, tres derrotas, dos goles a favor y siete en contra en el BMO Field. Más allá de que el Mundial 2026 representa un escenario completamente distinto, la Marea Roja volverá a un estadio donde hasta ahora solo acumuló frustraciones.

Ficha técnica del BMO Field

Nombre habitual: BMO Field
Nombre durante el Mundial 2026: Toronto Stadium at Exhibition Place
Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
Ubicación: Exhibition Place, cerca del waterfront de Toronto
Apertura: 2007
Equipos habituales: Toronto FC, Toronto Argonauts y selecciones nacionales de Canadá
Capacidad habitual: cerca de 28.000 espectadores
Capacidad para el Mundial 2026: 45.736 espectadores
Ampliación mundialista: más de 17.000 asientos adicionales
Superficie: césped natural, instalado en 2010
Sistema especial: calefacción en el campo para favorecer el crecimiento del césped en meses fríos
Partidos del Mundial 2026: seis encuentros, cinco de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final

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El BMO Field alberga los partidos del Toronto FC (Wikipedia).

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Condiciones climáticas esperables

Para junio, Toronto suele presentar máximas cercanas a los 25 °C y mínimas alrededor de los 14 °C. La humedad promedio ronda el 66% y la precipitación mensual se ubica cerca de los 80 mm.

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Vista panorámica del recinto en el que Panamá hará su debut mundialista (Toronto Argonauts).

Vista panorámica del recinto en el que Panamá hará su debut mundialista (Toronto Argonauts).

En síntesis

  • Panamá jugará dos partidos del Mundial 2026 en el BMO Field: ante Ghana el 17 de junio y ante Croacia el 23 de junio.
  • El historial panameño en ese estadio es completamente negativo: tres partidos, tres derrotas, dos goles a favor y siete en contra.
  • Toronto no presenta un clima extremo en junio, pero el estadio abierto, la humedad, el viento y la posible lluvia pueden sumar un factor incómodo para el equipo de Thomas Christiansen.
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