José Giacone necesitó sólo tres palabras para sentenciar a la planilla de Herediano tras el debut

El Team empezó la defensa del campeonato nacional con un empate como local ante Puntarenas.

Este jueves, en el primer partido del Apertura 2026 del campeonato nacional, el Club Sport Herediano inició su camino con un empate en el Carlos Alvarado frente a Puntarenas. Fue por 1-1 después de que el equipo de Alpízar comenzara ganando.

Publicidad

José Giacone no se fue del estadio con las mejores sensaciones. En conferencia de prensa, el entrenador dejó tres palabras contundentes para definir que no quedó para nada conforme. “No me gustó“, soltó el técnico florense.

Y agregó: “Lo que no me gustó se lo voy a decir a los jugadores, no se lo voy a decir a la prensa“. Si bien no se mostró conforme con lo hecho en esta primera jornada, Giacone no puntualizó en los errores que tuvieron sus jugadores y prefirió guardárselo.

ver también Saprissa, Alajuelense, Herediano o Cartaginés: qué plantel del Apertura 2026 es el más caro

¿Por qué Marcel Hernández volvió a ser suplente en Herediano por tercera vez consecutiva?

Además, contó por qué Marcel Hernández volvió a quedar fuera del equipo titular como pasó en la Supercopa y la Recopa: “Con Marcel vamos poco a poco, él no hizo la pretemporada como los demás, está poniendo mucha voluntad, esperamos que retome su mejor nivel“.

Hoy, Herediano extraño al delantero cubano pese a que sumó minutos desde el banco de suplentes. Si bien no quiso aclarar lo que no le gustó, el DT argentino se refirió a la falta de eficacia: “No estamos contentos con el empate, hicimos los méritos para ganar el partido, tuvimos intensidad, lo que nos faltó fue contundencia. También el rival se defendió bien“.

Publicidad

Herediano con la agenda cargada

En la próxima jornada, Herediano visitará al debutante de la categoría Inter San Carlos. El encuentro sería el domingo 2 de agosto, aunque todavía debe confirmarse. Antes, el Team debuta en la Copa Centroamericana el próximo 30 de julio ante Marathón.