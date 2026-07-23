⁠Jugadores libres que todavía pueden reforzar a los equipos de la Liga Nacional de Guatemala

Los futbolistas que aún están libres y que podrían llegar como refuerzos para el Apertura 2026,

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala comenzará este viernes con la ilusión renovada de los clubes que reforzaron sus plantillas para pelear por el campeonato. Sin embargo, mientras varios futbolistas encontraron un nuevo destino durante el mercado de pases, otros no corrieron con la misma suerte y continúan a la espera de una oportunidad para mantenerse en la máxima categoría o emprender una nueva aventura en el extranjero.

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Como sucede en cada ventana de transferencias, las llegadas suelen acaparar los reflectores, pero también hay salidas que llaman la atención. Algunos jugadores quedaron fuera de los planes de sus respectivos equipos debido a decisiones técnicas o deportivas, y hasta el momento permanecen como agentes libres, analizando ofertas para definir el siguiente paso en sus carreras.

Los futbolistas que siguen sin equipo antes del Apertura 2026

Uno de los casos más llamativos es el del colombiano Carlos Pérez, quien no continuó en Malacateco y todavía no encuentra un nuevo club. La situación es similar para su compatriota de liga, el ecuatoriano Byron Angulo, otro de los futbolistas que dejó la institución fronteriza y que sigue disponible en el mercado a pocos días del inicio del campeonato.

Entre los jugadores nacionales también destaca el nombre del guatemalteco Carlos Rodríguez, quien sorprendió al quedar fuera del recién ascendido San Pedro y continúa sin definir su futuro. Mientras tanto, otros extranjeros como el argentino Santiago Gómez y el paraguayo Kevin Fernández, ambos desvinculados de Guastatoya, siguen buscando una nueva oportunidad para continuar sus respectivas carreras.

La lista también incluye al colombiano Andris Herrera, quien terminó su etapa con Antigua GFC, al argentino Facundo Nicolás González, que dejó Mixco, y al mexicano Gael Sandoval, quien no entró en los planes de Comunicaciones para la nueva temporada. Todos ellos permanecen atentos a las ofertas que puedan surgir tanto en Guatemala como en otros mercados de la región.

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Los agentes libres que continúan sin equipo previo al inicio del Torneo Apertura 2026 son: