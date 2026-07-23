Saprissa vs. Pérez Zeledón: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido del Apertura 2026

Los Morados comienzan su travesía por el Apertura 2026 en condición de local frente a los Guerreros del Sur.

El Deportivo Saprissa inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 recibiendo a Pérez Zeledón en uno de los partidos destacados de la primera jornada de la Liga Promérica.

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Los dirigidos por Hernán Medford buscarán comenzar con una victoria en el estadio Ricardo Saprissa después de perder la Recopa ante Herediano. Enfrente estarán los Guerreros del Sur, que renovaron parte de su plantel y procurarán dar uno de los primeros golpes del campeonato.

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¿Cuándo juegan Saprissa vs. Pérez Zeledón?

El partido entre Saprissa y Pérez Zeledón se disputará este viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 8:00 p. m. de Costa Rica, en La Cueva.

Este compromiso de la primera fecha fue adelantado para el viernes debido al calendario internacional del Monstruo. El miércoles 29 de julio, el equipo morado deberá visitar en Panamá al UMECIT por su debut en la Copa Centroamericana.

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¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Pérez Zeledón?

El debut de Saprissa ante Pérez Zeledón podrá verse EN VIVO por FUTV en Costa Rica.

Para seguir el encuentro por internet, la opción será TD MAX, plataforma que ofrece los partidos del campeonato costarricense mediante una suscripción activa. La disponibilidad fuera de Costa Rica puede variar debido a las restricciones territoriales de cada transmisión.

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¿Cómo llega Saprissa al debut en el Apertura 2026?

Saprissa afrontará su estreno con la necesidad de dejar atrás dos definiciones perdidas frente a Herediano. El Team le arrebató primero el título del Clausura 2026 y posteriormente lo venció 1-0 en la Recopa, gracias a un gol de tiro libre de Elías Aguilar.

Hernán Medford continúa al frente del conjunto tibaseño, que se reforzó durante el mercado con futbolistas como Andrey Soto y Keyshwen Arboine. El entrenador aseguró que está conforme con la conformación del plantel y remarcó que el objetivo será competir por el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

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El Apertura tendrá una fase regular de 18 jornadas, después de las cuales los cuatro mejores equipos de la clasificación avanzarán a las semifinales.

¿Cómo llega Pérez Zeledón al partido contra Saprissa?

Pérez Zeledón comienza una nueva campaña bajo la conducción de Robert Arias, quien fue ratificado como entrenador para el Apertura 2026 después de asumir el equipo durante el torneo anterior.

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Entre sus incorporaciones aparece el experimentado mediocampista Marvin Angulo, antiguo jugador de Saprissa y Herediano. Angulo, de 39 años, llegó procedente de Guadalupe y firmó un contrato por dos torneos cortos con los Guerreros del Sur.

El conjunto generaleño intentará aprovechar la presión que tendrá Saprissa como local y repetir la competitividad mostrada en el último enfrentamiento entre ambos en el Valle del General, que terminó igualado 3-3.

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En síntesis