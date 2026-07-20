FIFA no perdona y confirma un nuevo castigo para Panamá tras el Mundial 2026

La Selección de Panamá ya piensa en lo que será la próxima fecha FIFA, pero antes recibió otro golpe por lo hecho en la Copa del Mundo.

La Selección de Panamá no tuvo un buen Mundial 2026 pese a los resultados ajustados que tuvo en la fase de grupos contra rivales de jerarquía. Los Canaleros se despidieron como la única selección que no marcó goles. Por eso, se vio perjudicada.

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Este lunes, la casa madre del fútbol mundial volvió a actualizar de manera oficial el Ranking FIFA de selecciones. Después de lo hecho en esta Copa del Mundo 2026, el seleccionado panameño perdió varios lugares que había ganado antes del inicio de la competencia.

Tras la nueva publicación del ranking, Panamá quedó como la selección que más puntos perdió entre todas las que participaron de la Copa del Mundo. Antes de comenzar el Mundial, los Canaleros ocupaban el puesto 34 y se ubicaban cómodos como los terceros de Concacaf.

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Ahora, la Marea Roja se encuentra en la posición 44 con 1478 puntos. Anteriormente, sumaba 1539. Las tres derrotas y el hecho de no haber marcado contribuyó aún más a este nuevo puesto que ocupa Panamá en el Ranking FIFA.

Costa Rica, que estaba más que lejos de Panamá, ahora se encuentra a solo siete puestos. Los Ticos ocupan el lugar 51 del Ranking FIFA. Esto puede perjudicar a Panamá, ya que el armado de los sorteos de distintas competiciones se realizan en base al ranking de cada selección.

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El top 10 de Concacaf según el Ranking FIFA