Amarini Villatoro en alerta: Municipal da noticia que podría dar ventaja a Cartaginés para su partido en la Copa Centroamericana

Los rojos con un inconveniente antes de su enfrentamiento ante Cartaginés.

Municipal inició con éxito su participación en el Torneo Apertura 2026 al imponerse 2-0 sobre Deportivo Mixco, sumando sus primeros tres puntos del campeonato y dejando buenas sensaciones en el plano futbolístico. Sin embargo, la alegría en el campamento escarlata no fue completa, ya que una de sus principales figuras, Nicolás Samayoa, encendió las alarmas tras abandonar el terreno de juego por lesión.

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El defensor nacional salió con visibles molestias físicas durante el compromiso y, una vez finalizado el encuentro, mostró dificultades para caminar, una imagen que generó preocupación entre el cuerpo técnico y la afición roja. Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial, todo apunta a que el zaguero no podrá estar disponible para el próximo compromiso internacional del equipo.

Samayoa en duda para el debut internacional de los rojos

De acuerdo con la información disponible, Nicolás Samayoa presenta una lesión muscular, que preliminarmente sería una contractura, aunque todavía falta conocer el resultado de las evaluaciones médicas que determinarán el grado de la molestia y el tiempo que permanecerá fuera de las canchas.

La posible ausencia del defensor representa un duro golpe para Municipal, que en pocos días afrontará uno de sus compromisos más importantes del semestre. El conjunto dirigido por los escarlatas se prepara para recibir al Cartaginés de Amarini Villatoro en su estreno por la Copa Centroamericana, un torneo en el que el club espera ser protagonista desde la primera jornada.

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Mientras se espera un informe oficial sobre la evolución de Samayoa, el plantel rojo volverá este domingo a los entrenamientos en el Estadio El Trébol, donde comenzará a preparar el duelo frente al conjunto costarricense. El cuerpo técnico también evaluará las alternativas para suplir una eventual ausencia de uno de sus pilares defensivos.

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Aunque el triunfo frente a Mixco permitió arrancar el Apertura 2026 con confianza, la situación de Nicolás Samayoa se ha convertido en la principal preocupación dentro de Municipal. En las próximas horas se conocerá el diagnóstico definitivo del defensor, quien lucha contra el tiempo para intentar estar disponible en el esperado debut internacional de los escarlatas ante Cartaginés.