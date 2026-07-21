¿Llega a la Copa América 2028? El futuro de Scaloni daría un giro de 180° tras anticipar su salida de Argentina

La AFA pergenia el plan para convencer a Lionel Scaloni y extender su contrato en la Albiceleste más allá de diciembre.

La Selección Argentina empieza a pensar en cómo rearmarse luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Después de la coronación de los europeos, Lionel Scaloni dejó claro en rueda de prensa y en la zona mixta del MetLife Stadium que cumplirá lo que resta de su contrato como seleccionador Albiceleste.

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“Hasta diciembre, si el presidente quiere, voy a estar acá y después va a estar complicado. También es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno. Lo que tiene que permanecer es el espíritu de grupo, la sensación de unión entre el pueblo y los jugadores. Después seguramente corte“, externó Scaloni, anticipando el fin de un ciclo que duró 8 años y en el que levantó 4 títulos.

Esa declaración agrandó aún más la herida de la afición argentina, que clamó en redes sociales por su continuidad y este lunes se acercó a las zonas aledañas al Aeropuerto de Ezeiza para recibir a la delegación en su regreso al país. Una de las postales destacadas fue la sonrisa de gratitud de Scaloni, a quien ahora desde la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) buscarán hacer cambiar de opinión.

Scaloni podría continuar en la Selección Argentina

Según afirmó el periodista Diego Monroig, de ESPN, en “AFA están convencidos de que Lionel Scaloni va a seguir siendo el DT de Argentina luego de fin de año”. El dinero para costear un incremento salarial para él y su cuerpo técnico no es el problema: sí lo son el desgaste y la incertidumbre de saber si podrá conformar “otro grupo como este” frente al inevitable cambio generacional.

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Por lo pronto, no presionarán al entrenador a tomar una decisión. El tiempo juega a favor de los directivos. El calendario marca que por delante hay dos fechas FIFA, de septiembre a octubre, y otra en noviembre. Ese mes, además de los partidos amistosos, podría darle la Finalissima contra España en Qatar.

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El sueño de los argentinos es claro: extender el ciclo de Scaloni al menos hasta la Copa América 2028, que se ampliará a 16 equipos y contará con presencia centroamericana. Además, el máximo estandarte del equipo, Lionel Messi tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de ese año, por lo que seguirá en actividad. Veremos si el astro decide seguir jugando o si se retira de su selección, pero este factor también podría condicionar el porvenir del técnico.