El Mundial 2026 será el torneo más grande y rentable en la historia de la FIFA, y Panamá ya tiene asegurado un ingreso millonario en este negocio récord.

El Mundial 2026 no solo será histórico por su nuevo formato de 48 equipos. También marcará un salto económico brutal para la FIFA, que proyecta ingresos por US$ 13.000 millones durante el ciclo comercial 2023-2026, según un informe publicado por Forbes Argentina.

La expansión del torneo explica buena parte de ese crecimiento. La Copa del Mundo pasará de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos, con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Ese aumento abre más espacios para derechos audiovisuales, patrocinadores, venta de entradas, hospitalidad, turismo y consumo alrededor del evento.

ver también BMO Field: la maldición que atormenta a Panamá en el estadio donde jugará dos veces en el Mundial 2026

De acuerdo con la misma proyección, solo en 2026 la FIFA espera ingresos cercanos a los US$ 8.900 millones. Los derechos de televisión seguirán siendo el principal motor, mientras que la venta de entradas y los paquetes de hospitalidad también tendrán un peso enorme en el negocio.

El Mundial de Norteamérica 2026 tiene a Gianni Infantino frotándose las manos (Getty Images).

¿Cuánto dinero tiene asegurado Panamá?

La Selección de Panamá tiene asegurado un piso oficial de US$ 12,5 millones por participar en el Mundial 2026. Ese monto surge de dos conceptos: US$ 10 millones por clasificación y US$ 2,5 millones adicionales para preparación.

Se trata de dinero destinado a la federación participante, por lo que no debe interpretarse como un pago directo a los futbolistas, sino como recursos para cubrir costos deportivos, logísticos y operativos.

Publicidad

Publicidad

Panamá ya tiene asegurado un botín multimillonario en el Mundial (Getty Images).

No está de más aclarar que la cifra puede crecer según el desempeño de los dirigidos por Thomas Christiansen en el torneo y los mecanismos adicionales de distribución de FIFA. Así, avanzar de ronda elevaría el ingreso final.

Publicidad

ver también “Le voy a escribir”: el pedido que Keylor Navas le hará a Luka Modric para Carrasquilla a 4 días del Mundial 2026

Si se toma como referencia la proyección de US$ 8.900 millones que FIFA espera ingresar solo en 2026, los US$ 12,5 millones garantizados para Panamá representan aproximadamente el 0,14% de esa cifra. Para los canaleros, igualmente, se trata de un ingreso más que significativo por su participación en el Mundial.

Publicidad

(Gemini).

Publicidad

En síntesis