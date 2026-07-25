“Traspaso definitivo”: Exon Arzú deja la MLS y jugarán en este país de Sudamérica

El exReal Madrid ya tiene todo acordado para afrontar un nuevo reto y deja la MLS donde venía jugando con el Houston Dynamo.

El futbolista legionario hondureño, Exon Arzú, ha movido sus cartas en busca de seguir creciendo en su carrera. Luego de que se confirmara que no seguirá más en el Houston Dynamo de la MLS, el atacante de 22 años tiene un nuevo destino en el fútbol sudamericano.

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En el último campeonato, Arzú estuvo cedido con el Real España bajo el mando de Jeaustin Campos. Sin embargo, su rendimiento no fue el mejor y tuvo que regresar a la escuadra estadounidense.

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Fichaje definitivo por el campeón venezolano

Tras unos días de su regreso, se ha hecho oficial su traspaso. El periodista Álvaro de la Rocha confirmó los detalles del movimiento.

“Acuerdo total entre el actual campeón de Venezuela y Houston Dynamo para el traspaso definitivo del internacional hondureño de 22 años. Contrato por 3 temporadas con ‘El Granate’. La negociación fue liderada por su representante, Paulo Hernández”.

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El traspaso ha sido un giro inesperado, ya que todo indicaba que Exon iba a jugar en la USL de Estados Unidos, pero el campeón de Venezuela ve mucho potencial en su fútbol para poderlo explotar.

El plan de su equipo de trabajo es que Arzú crezca futbolísticamente y una de las claves fue que disputará la Copa Libertadores 2027 con el ‘Granate’.

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Tercer equipo para Exon Arzú

Debut: Real España (Honduras)

Real España (Honduras) Paso a la MLS: Vendido al Houston Dynamo por aproximadamente $200,000 dólares (más de 5 millones de lempiras).

Vendido al Houston Dynamo por aproximadamente (más de 5 millones de lempiras). Nuevo destino: Carabobo (Venezuela)

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Hay que recordar que Exon ha sido parte de la delegación de Honduras en uno de los amistosos bajo la era de Reinaldo Rueda, por lo que este movimiento busca que mantenga el ritmo de competencia de cara a lo que viene con la Bicolor.