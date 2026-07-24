Vozinha a un grande de Sudamérica: Tras ser sensación en el Mundial 2026, el portero de Cabo Verde ya tiene nuevo equipo

La Copa del Mundo 2026 no solo dejó nuevas selecciones protagonistas, sino también historias individuales que cautivaron al planeta. Una de ellas fue la del experimentado arquero Vozinha, quien pasó de ser una de las grandes revelaciones del torneo con Cabo Verde a estar muy cerca de convertirse en nuevo futbolista de Colo Colo, uno de los clubes más importantes del fútbol chileno. El guardameta, de 40 años, tendría un acuerdo de palabra para firmar un contrato hasta diciembre de 2027.

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El impresionante rendimiento del portero en el Mundial despertó el interés de varios equipos. Según informó el diario chileno La Tercera, desde el entorno del club aseguraron que “Faltan los típicos detalles. En lo grueso, el acuerdo está prácticamente listo”, mientras que diferentes medios sudamericanos coinciden en que la dirigencia del Cacique esperará el momento adecuado para oficializar la incorporación debido al enorme impacto mediático que alcanzó el futbolista tras su actuación en la máxima cita del fútbol.

Del equipo ideal de la FIFA a un histórico del fútbol chileno

El verdadero salto a la fama para Josimar Dias, nombre real de Vozinha, llegó durante la Copa del Mundo 2026, donde fue una de las grandes sorpresas del campeonato. Sus memorables actuaciones frente a España, Uruguay y posteriormente contra la Selección Argentina en los dieciseisavos de final lo colocaron entre los mejores guardametas del torneo, al punto de ser incluido por la FIFA en el equipo ideal de la competición.

Especialmente recordado fue su debut ante España, partido en el que realizó una impresionante cantidad de atajadas que evitaron una derrota más amplia para Cabo Verde y captaron la atención del mundo. Posteriormente volvió a brillar frente a Uruguay, mientras que ante Argentina fue una de las grandes figuras pese a la eliminación de su selección en un vibrante encuentro que terminó 3-2 para la Albiceleste tras disputarse los tiempos extra.

Después de finalizar su etapa con Chaves, de la Segunda División de Portugal, el experimentado guardameta quedó como agente libre, situación que despertó el interés de varios clubes. Incluso, la prensa internacional informó sobre un supuesto acercamiento del Inter Miami, aunque finalmente todo apunta a que el destino del arquero estará en el fútbol chileno defendiendo los colores de Colo Colo.

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La irrupción de Vozinha se convirtió en una de las historias más inesperadas del Mundial 2026. A sus 40 años, el arquero pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Portugal a convertirse en una sensación internacional, multiplicando su reconocimiento tras un torneo inolvidable y quedando a las puertas de iniciar un nuevo desafío con Colo Colo, donde esperan que su experiencia y liderazgo sean fundamentales para volver a competir por la Copa Libertadores.