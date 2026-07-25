“Estén preparados”: El anuncio de Keylor Navas sobre su futuro que involucra a Costa Rica

El portero de Pumas utilizó sus redes sociales para hablarle a la comunidad costarricense.

Keylor Navas aprovechó que este fin de semana los Pumas Unam no tendrán actividad por la Liga MX. Después de haber visto acción el último miércoles, el portero viajó a Costa Rica para dar un importante anuncio que involucra a Costa Rica.

Publicidad

El arquero tico publicó en su cuenta de Instagram que está construyendo un circuito de motocross en el Cantón de Esparza, provincia de Puntarenas. “Hola, soy Keylor Navas y quería invitarlos a que estén atentos y preparados porque vamos a revolucionar el motocross de Costa Rica“, anunció Navas.

Y además escribió en la publicación: “Estamos construyendo el lugar donde Costa Rica hará historia. Pura vida“. Para nada es una sorpresa que Keylor Navas se convirtió en un gran aficionado al motocross. Se convirtió en uno de sus grandes pasatiempos.

Cuenta con su propio equipo llamado KN1, que compitió de manera internacional en varias ocasiones. Ahora, este circuito será fundamental para que se organicen diferentes carreras de jerarquía, ya que este lugar contará con las reglamentaciones internacionales.

Igualmente, Keylor Navas no practica este deporte justamente por el riesgo que correría de diferentes lesiones, algo que lo complicaría de lleno con su actividad profesional en el fútbol.

Publicidad

Los que sí participan de manera competitiva en su familia son sus hijos Thiago y Mateo. Ambos compitieron en territorio nicaragüense hace algunas semanas junto al equipo KN1.

En resumen

Aquí tienes los 3 takeaways del artículo:

Keylor Navas anunció la construcción de un circuito de motocross en Puntarenas, Costa Rica.

anunció la construcción de un en Puntarenas, Costa Rica. El proyecto busca revolucionar el motocross costarricense con un circuito de nivel internacional .

costarricense con un . Sus hijos Thiago y Mateo compiten en motocross con el equipo KN1 del portero.