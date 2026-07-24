Fabrizio Romano lo confirma: Real Madrid acelera por una de las grandes revelaciones del Mundial 2026

Real Madrid presentó una primera propuesta por uno de los extremos más desequilibrantes que tuvo el Mundial 2026.

La Copa del Mundo puede convertirse en una enorme vitrina para que los futbolistas jóvenes exhiban su potencial frente a la élite. Un puñado de buenos partidos en el escenario más observado del planeta alcanza, en ocasiones, para alterar por completo la carrera de una promesa.

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Yan Diomandé es uno de los ejemplos que dejó el Mundial 2026. Después de convertirse en una de las gratas sorpresas de Costa de Marfil, el veloz extremo de 19 años quedó en la mira del Real Madrid, que pretende incorporarlo como una de las apuestas del nuevo ciclo encabezado por José Mourinho.

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El reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó que la Casa Blanca presentó una primera propuesta por el futbolista del RB Leipzig y que los contactos entre las partes ya están en marcha.

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“Última hora: Real Madrid presenta una oferta inicial por Yan Diomandé al RB Leipzig, con conversaciones entre clubes en curso. Los contactos comenzaron esta semana entre las dos instituciones, según informó BILD. Las negociaciones también están en curso con el entorno del jugador”, anunció el especialista en el mercado internacional.

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El interés del conjunto español se suma al de otros gigantes europeos. Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal y Manchester City también han sido vinculados con el atacante, mientras Leipzig intenta aprovechar la competencia para elevar el precio de una de sus principales figuras.

¿Cuánto vale Yan Diomandé?

Según la última valoración de Transfermarkt, el nacido en Abiyán tiene un valor de mercado estimado de 90 millones de euros. Sin embargo, esa cifra no necesariamente coincide con el precio que exigirá el RB Leipzig para autorizar su salida.

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El joven Yan Diomandé fue uno de los extremos más desequilibrantes del Mundial 2026 (Getty Images).

Los reportes procedentes de Alemania indican que el club de la Bundesliga pretende entre 100 y 120 millones de euros, aunque algunas versiones elevan las exigencias hasta los 130 millones.

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El Mundial 2026 de Yan Diomandé

Diomandé fue titular en los cuatro partidos disputados por Costa de Marfil y resultó determinante para que los Elefantes superaran por primera vez la fase de grupos de una Copa del Mundo.

En el debut frente a Ecuador jugó los 90 minutos y fue elegido Jugador del Partido en la victoria marfileña por 1-0. También fue titular en la derrota por 2-1 ante Alemania, un encuentro en el que se encargó de conducir buena parte de las transiciones ofensivas de su selección. Luego, en el triunfo por 2-0 sobre Curazao, asistió a Nicolas Pépé para abrir el marcador.

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El rendimiento del extremo bajó en los dieciseisavos de final frente a Noruega. Costa de Marfil perdió 2-1 y quedó eliminada, mientras que Diomandé encontró menos espacios para desequilibrar que en sus tres presentaciones anteriores.