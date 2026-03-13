Ya no vale $400 mil: el millonario nuevo precio de Dereck Moncada en el Internacional de Bogotá

Tan solo dos meses han pasado desde la llegada de Dereck Moncada al fútbol de Colombia y su costo en el mercado de transferencias sigue incrementando exponencialmente por su alto rendimiento con el Internacional de Bogotá.

El joven hondureño de 18 años ya suma cinco goles en ocho partidos. Más allá de eso, Moncada es posicionado como un futbolista con características para jugar en la élite mundial.

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Así lo dijo el director deportivo del Inter de Bogotá, Salvatore Simeone durante una entrevista exclusiva con Fútbol Centroamérica.

Actualmente, la páginas Transfermarkt tiene tasado a Dereck en 400 mil dólares; sin embargo, ese precio será actualizado en las próximas semanas, según adelantó el propio Simeone.

“Creo que la actualización de Transfermarkt se hará en las próximas semanas, y el valor de Derek será mucho mayor. A nivel interno, el precio ya está muy por encima de esa cifra. Las valoraciones en otros medios y lo que hemos manejado como club indican que su tasación está por encima de los 3 millones de dólares. El margen de crecimiento de un jugador tan joven y su rendimiento ya lo posicionan como una gran promesa en el mercado”, aseguró.

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Las razones de su nuevo precio

El directivo explicó que una de las cosas que más resalta a Dereck Moncada es la mentalidad que posee, lo que le permite adaptarse rápidamente para tener un impacto inmediato en cualquier equipo.

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Al mismo tiempo, resaltó que el enotrno familiar del joven jugador, ex de Olimpia, influye directamente en sus buenas conductas.

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“Sí, sin duda, considerando su edad y el rendimiento que ha demostrado. Lo que más resalta de él es su mentalidad, que le permitirá adaptarse y tener un impacto inmediato en cualquier equipo. Además, su entorno familiar lo ha arropado muy bien, lo que le permitirá superar cualquier dificultad que se le presente en su carrera. Su edad y el hecho de que haya impactado tan rápidamente en una liga tan competitiva como la colombiana son factores que lo hacen muy atractivo“, aseguró.

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Cabe señalar que Dereck Moncada le pertenece al Necaxa de México, aunque Simeone explicó que si un club de Europa desea hacerse de sus servicios, el grupo inversor no pondrá trabas si se trata de un negocio que beneficie a todas las partes.