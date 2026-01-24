Ya es oficial: Olimpia confirma dos nuevos fichajes para Eduardo Espinel tras presentar a Onan Rodríguez

En la previa del inicio del Clausura 2026, Olimpia ha anunciado dos contrataciones que su suman a Onan Rodríguez que había sido la única que el León había presentado.

Dos refuerzos que a Eduardo Espinel le vendrán bien de cara a la Liga Nacional y Concachampions 2026 donde los blancos enfrentan al América de México.

Dos regresos para reforzar la plantilla de Olimpia

“El lateral derecho Félix García se suma al Rey de Copas para defender la camiseta merengue en este Torneo Clausura 2026”.

Peleará un puesto en la banda derecha con Edwin Lobo y Kevin Güity. El club confirmó así la permanencia del joven futbolista.

“El mediocampista Raúl García está preparado para defender los colores del único gigante en este Clausura 2026”.

García llega para competir con Agustín Mulet, quien se ha quedado como el fijo de Eduardo Espinel en la contención.

Olimpia debuta en el Clausura 2026 ante el Génesis Polícia a las 7:30 de la noche hora de Honduras.

