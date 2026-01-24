Es tendencia:
Ya es oficial: Olimpia confirma dos nuevos fichajes para Eduardo Espinel tras presentar a Onan Rodríguez

Olimpia hizo oficial la llegada de dos refuerzos para el Clausura 2026 donde se compite en dos frentes.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Eduardo Espinel tiene dos nuevos refuerzos en Olimpia para el Clausura 2026.
En la previa del inicio del Clausura 2026, Olimpia ha anunciado dos contrataciones que su suman a Onan Rodríguez que había sido la única que el León había presentado.

Dos refuerzos que a Eduardo Espinel le vendrán bien de cara a la Liga Nacional y Concachampions 2026 donde los blancos enfrentan al América de México.

Jorge Álvarez responde a la polémica que tomó por sorpresa a Olimpia tras frustrarse su pase a Alajuelense

Dos regresos para reforzar la plantilla de Olimpia

“El lateral derecho Félix García se suma al Rey de Copas para defender la camiseta merengue en este Torneo Clausura 2026”.

Peleará un puesto en la banda derecha con Edwin Lobo y Kevin Güity. El club confirmó así la permanencia del joven futbolista.

“El mediocampista Raúl García está preparado para defender los colores del único gigante en este Clausura 2026”.

García llega para competir con Agustín Mulet, quien se ha quedado como el fijo de Eduardo Espinel en la contención.

Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

Olimpia debuta en el Clausura 2026 ante el Génesis Polícia a las 7:30 de la noche hora de Honduras.

