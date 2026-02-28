“Hablé con Motagua”: se comunicaron con referente de Olimpia para dar un batacazo y esta fue su respuesta

A Motagua y a Olimpia les ha ido bien con ciertos jugadores que primero estuvieron en el rival y luego triunfaron con la camisa del otro equipo.

Hay muchos casos y se ha revelado el último. Viene de un histórico-referente del León y que la afición del cuadro merengue quiere mucho por tantas alegrías que le dio.

En Motagua estuvieron interesados en quedarse con los servicios de un reconocido jugador del Olimpia, incluso, hubo una llamada paa que se uniera a ellos.

Roger Rojas revela el día que Motagua lo quería fichar

El ex futbolista dio a conocer que un directivo del Azul Profundo se comunicó con para traer sus servicios al club.

“Tuve una oferta de Real España, de Marathón y también una vez hablé con un directivo del Motagua para ver si estaba la posibilidad de jugar con ellos”, dijo Roger Rojas.

La respuesta de jugar en el Ciclón fue clar: “Siempre me puse esa idea, y gracias a Dios lo logré, que no quería jugar en otro equipo que no fuese en Honduras, una porque estaba bien en el equipo, andaba en un buen momento, entonces no me iba ir a Motagua u otro equipo, casi me ceden a Marathón porque no estaba en buen momento”, sentenció.

