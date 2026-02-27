Fue campeón con Alajuelense, dio el salto a Europa y hoy cuesta 3,5 millones de euros: el juvenil más valioso de Costa Rica

Con tan solo 21 años, un legionario de Costa Rica se está consolidando como uno de los mejores jugadores de su país en Europa. Se trata de Josimar Alcócer, espigado extremo de 1,85 metros, que se ha convertido en una de las figuras del KVC Westerlo de la primera división belga.

En la presente temporada de la Jupiler Pro League registra 3 goles y 3 asistencias, además de haber sido titular en el 77% de los partidos, números que respaldan su crecimiento.

De promesa rojinegra a figura de La Sele

El buen rendimiento del ex Liga Deportiva Alajuelense, donde llegó a celebrar la obtención de la Copa Centroamericana 2023 antes de dar el salto al Viejo Continente, también lo llevó a convertirse en un habitual de la Selección de Costa Rica.

Alcócer debutó en Alajuelense con 17 años (LDA).

Hoy, Alcócer es el portador de la mítica número 10 de la Tricolor, que atraviesa un momento de zozobra tras no haber logrado la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El juvenil tico más valioso del mundo

El presente deportivo del oriundo de San José, que debutó como profesional con la Liga en 2021 con apenas 17 años, también se refleja en el aspecto económico. De acuerdo con los datos del portal especializado Transfermarkt, actualmente es el juvenil costarricense (21 años o menos) mejor cotizado del mundo.

El valor de mercado de Alcócer experimentó un ascenso meteórico en 2025, pasando de 2,2 millones de euros a los 3,5 millones que ostenta en la actualidad. El Sub-21 costarricense más cercano a esta cifra es Jeyland Mitchell, también de 21 años, que no atraviesa su mejor momento tras salir del Feyenoord y hoy vale 1,80 millones de euros en el Sturm Graz.

La evolución en el valor de mercado de Alcócer (Transfermarkt).

En el tercer puesto del ranking de juveniles ticos mejor valorados aparece un empate en la barrera del millón de euros: Andy Rojas (20 años, New York Red Bulls II) y Kenyel Michel (21 años, Minnesota United) comparten actualmente esa cifra.

El futuro de Alcócer

Por ahora, el futuro de Josimar Alcócer sigue ligado a Bélgica, donde tiene contrato con el Westerlo hasta junio de 2028. Sin embargo, si continúa mostrando el nivel que viene exhibiendo tanto en su club como con la Selección Nacional, no sería extraño que algún equipo más poderoso del fútbol europeo empiece a interesarse por sus servicios. Mientras tanto, el 10 de Costa Rica se enfoca en seguir haciendo lo que mejor sabe: marcar la diferencia dentro de la cancha.

El número 10 de La Sele tiene un futuro brillante (Instagram).

