Regresa a Marathón: Pablo Lavallén cierra el primer fichaje para 2026 antes de enfrentar a Olimpia en la Gran Final

Marathón busca la décima copa de su historia en la Gran Final del Apertura 2025 ante el Olimpia y más en el año de su Centenario.

También la quieren para honrar el nombre del presidente recientemente fallecido Orinson Amaya, quien siempre dejó todo por el club.

Mientras se preparan para la Gran Final, Marathón ha cerrado su primer fichaje para 2026 y se trata de un jugador que conoce bien el club.

Primer fichaje de Marathón para el 2026

Se trata de Óscar Barrios, quien finalizó su préstamo con los Lobos de la UPNFM y ahora regresa para ayudar al club en 2026.

Antes pasó también por Victoria. El defensor central de 22 quiere seguir creciendo como futbolista y llega para darle competencia al equipo de Pablo Lavallén

“Óscar Barrios ha terminado su cesión en Lobos UPNFM y regresará al conjunto de Pablo Lavallen.

Estuvo cedido este tiempo en Victoria y UPNFM.

Veremos si logra convencer a Lavallen y hacerse un hueco en el XI. Regresa junto a Axel Alvarado”, asegura el periodista Estaban Guerrero.

También vuelve Alex Alvarado, quien estuvo cedido en el CD Choloma y ahora buscará convecer a Pablo Lavallén para ser metido en la zona de volantes.

