Fernando Batista no llega solo: jugó un Mundial, triunfó en Italia y ahora se sentará en el banquillo de Costa Rica

La llegada de Fernando Batista a la Selección de Costa Rica no será un movimiento aislado. El nuevo seleccionador no solo aterrizará con la responsabilidad de encabezar el proceso rumbo al Mundial 2030, sino que lo hará acompañado de un cuerpo técnico con recorrido internacional, experiencia mundialista y pasado en algunas de las ligas más competitivas del planeta.

El mundistalista que llegará con Bocha Batista

Entre los nombres que tomarían protagonismo destaca Leandro Cufré, exdefensor argentino que disputó el Mundial de Alemania 2006 y que tuvo un paso importante por el fútbol italiano. Hombre de confianza de Batista durante su etapa en la selección de Venezuela, Cufré se perfila como una de las piezas clave en el nuevo proyecto de la Tricolor. Su conocimiento de la CONCACAF, tras su paso por Cruz Azul en México, suma un valor estratégico en el contexto regional.

La trayectoria de Cufré en Europa respalda su cartel. En septiembre de 2002 fue transferido a la AS Roma, donde en su primera temporada disputó ocho partidos en la Serie A y seis en la Liga de Campeones de la UEFA. Posteriormente fue cedido al AC Siena, donde jugó 31 encuentros en la campaña 2003-04. De regreso en la Roma se consolidó como titular, acumulando 33 partidos en Serie A y seis en Champions, además de otra temporada sólida con 29 juegos en liga y siete en Copa UEFA, con goles incluidos en ambas competiciones.

Los otros integrantes del cuerpo técnico del Bocha Batista

El cuerpo técnico de Batista no se limitaría a Cufré. También se menciona a Jorge Pidal, preparador físico con antecedentes en River Plate, Botafogo y la selección de Paraguay, así como a Alejandro Manograsso, quien ya conoce el entorno tico tras haber sido asistente de Gustavo Alfaro. La idea es conformar un grupo cerrado de cinco o seis integrantes, mayoritariamente argentinos, pero con la posibilidad de sumar a un asistente costarricense.

La Federación Costarricense de Fútbol anunciaría oficialmente el equipo de trabajo junto con la presentación formal de Batista, prevista para inicios de la próxima semana. Con un mundialista en el banquillo y un staff con recorrido en Europa y Sudamérica, la nueva era de la Selección de Costa Rica empieza a delinearse con ambición y un claro sello internacional.

