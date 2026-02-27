Luis Palma recibe la noticia que toda Centroamérica estaba esperando de parte de la UEFA

Luis Palma ya conoce la noticia que toda Honduras y Centroamérica por parte de UEFA. Esto para los octavos de final de la Conference League.
El Lech Poznan de Polonia quedó emparejado contra el Shaktar de Donetsk de Ucrania, esto luego de avanzar de los Playoff venciendo al KuPS de Finlandia.
Los polacos van a enfrentar a Shaktar primero en su estadio (12 de marzo) y luego cerrarán de vista (19 de marzo).
El Shaktar es un club con amplía tradición en competiciones europeas lo que supondrá un enorme reto para Luis Palma y el Lech Poznan en su busqueda por seguir avanzando en el torneo.
Cuadro de octavos de final de la Liga CoLenferencia y futuros emparejamientos hasta la final:
- Lech Poznan (POL) – Shaktar (UCR)
- AZ Alkmaar (NED) – Sparta Praga (CZE)
- Crystal Palace (ING) – AEK Larnaca (CHY)
- Fiorentina (ITA) – Rakow (POL)
- Samsunspor (TUR) – Rayo Vallecano (ESP)
- Celje (SVN) – AEK Atenas (GRE)
- Sigma Olomouc (CZE) – Mainz (GER)
- Rijeka (HRV) – Estrasburgo (FRA)
Cuartos de final (ida 9 abril y vuelta 16 abril)
- Ganador 1 – Ganador 2
- Ganador 3 – Ganador 4
- Ganador 5 – Ganador 6
- Ganador 7 – Ganador 8
Semifinales (ida 30 abril y vuelta 7 mayo)
- Ganador 1 – Ganador 2
- Ganador 3 – Ganador 4
Final, en Leipzig (Alemania). 27 mayo
- Ganador 1 – Ganador 2.