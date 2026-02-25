Mientras Francis Hernández define al nuevo DT, leyenda de Portugal se pronuncia y hace esta solicitud a Honduras

Francis Hernández está cerca de cerrar al nuevo entrenador de la Selección de Honduras tras varias semanas de búsquedas en la que aparecieron diversos nombres de España, Portugal y de Argentina.

Mientras la Federación de Fútbol de Honduras trabaja en nombrar a ese seleccionador, el asesor de la FIFA en el área de desarrollo, Nuno Gomes hizo una clara solicitud a los directivos del país.

El exjugador y leyenda del Benfica de Portugal brindó su mejor concepto sobre Francis Hernández y sugirió que lo dejen trabajar como él gusta para obtener los mejores resultados en favor del fútbol catracho.

“Es una persona que llega muy ilusionada, capaz de hacer las cosas bien. Ojalá lo dejen trabajar como quiere él, porque las ideas que compartimos son muchas alineadas también alineadas con lo que pienso yo para el desarrollo de un futbolista”, dijo Gomes.

Proceso a largo plazo

En ese sentido, Gomes, quien ya ha visitado a Honduras por quinta ocasión, consideró que se debe pensar en un proceso a mediano y largo plazo.

“Es un proceso que va a ser a medio y largo plazo, porque es claro que los resultados inmediatos cuentan, pero para un director deportivo de una federación hay que pensar más allá de los resultados. Claro que los resultados van a ser muy importantes y todos nosotros queremos luchar y vamos a querer lograr los mejores resultados posibles, pero al final también hay que pensar en la visión”, amplió.

“Entonces lo vi muy ilusionado, con muchas ganas de hacer las cosas y ojalá lo puedan dejar intervenir en su manera, porque tiene pruebas concretas dadas en el pasado que sabe hacer las cosas y seguro va a hacer las cosas bien y seguro en los próximos años vamos a ver los resultados”, insistió.

