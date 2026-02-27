“¡Bienvenido!”: Saprissa golpea a Jafet Soto con el robo de una promesa que fue figura ante Alajuelense

En las últimas horas, el medio partidario Tercer Tiempo Morado confirmó la llegada al Deportivo Saprissa de una docena de juveniles que reforzarán las categorías inferiores del conjunto tibaseño.

Entre los nombres que más llamaron la atención de los aficionados aparece el de Heiner Delgado, quien con apenas 13 años ya se dio el lujo de brillar en una definición de título enfrentando nada menos que a Liga Deportiva Alajuelense.

El héroe de Herediano en la Supercopa U-14

Fue en la Supercopa U-14 de la Liga ULatina 2025, cuando Delgado, por entonces arquero de la cantera del Club Sport Herediano, se vistió de héroe ante el eterno rival de los morados.

Con sus 1,73 metros de estatura, el joven portero le atajó dos penales al conjunto manudo, ambos arrojándose sobre su palo izquierdo, para celebrar el título del equipo que preside Jafet Soto.

Heiner Delgado tuvo su noche soñada ante la Liga (Facebook).

Tras la consagración, el propio Delgado explicaba cómo vivió esa noche soñada: “No me lo imaginé y gracias a Dios pude atajar los dos penales y en los 90 minutos darlo todo”.

“Claro que a los rivales se los estudia para que todo salga bien, pero también por el posicionamiento que tuvieron, a qué lado de la cancha veían y cómo abrían el brazo tuvo mucho que ver”, detalló sobre la intuición que le permitió adivinar la intención de los ejecutores.

Saprissa apuesta fuerta a la cantera

Ahora, Saprissa se quedó con el talento de un guardameta que aparenta tener enorme proyección de futuro. “¡Bienvenido al Saprissa! Vestir esta camiseta es un orgullo y una responsabilidad”, fue el mensaje con el que Tercer Tiempo anunció su llegada.

Que su 1,73 m no engañen: con solo 13 años, a Delgado todavía le quedan muchos centímetros por crecer, y todo apunta a que terminará siendo un portero bastante espigado, con físico ideal para el puesto.

La ficha de Heiner Delgado (Tercer Tiempo Morado).

El ex Herediano es uno de los tres refuerzos que suma el Monstruo en su categoría U-14. Junto a él también aterrizaron en el Centro Deportivo “Beto” Fernández el extremo James Warren Ortiz, procedente de Liga Deportiva Alajuelense, y Santiago Pérez, volante de perfil derecho y 1,69 m que llega desde el Club Sport Cartaginés.

