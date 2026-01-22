Es tendencia:
Honduras

Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

El habilidoso futbolista hondureño ya encontró nuevo club luego de su paso por el Olimpia del uruguayo Eduardo Espinel, actual bicampeón del fútbol de Honduras.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

El plantel de Olimpia que se coronó bicampeón de la Liga Nacional de Honduras.
El plantel de Olimpia que se coronó bicampeón de la Liga Nacional de Honduras.

Luego de su salida de Olimpia, Edwin Solani Solano se convirtió en el nuevo fichaje del Platense de Raúl Cáceres que sigue sumando refuerzos para el torneo de Liga Nacional.

Solani Solano se presentó este jueves 22 de enero al entrenamiento del cuadro escualo, llamando la atención de propios y extraños. La presencia del habilidoso futbolista fue tomada como un claro acuerdo entre club y jugador.

Fue el propio equipo que confirmó la noticia con una publicación en redes sociales en la que mostraron a Edwin Solano entrenando con el resto del plantel que dirige Raúl Cáceres.

“Edwin Solano, hoy entrenando con el resto del plantel. Trabajo, profesionalismo y fútbol”, escribió el club en sus cuentas de redes sociales oficiales.

Durante el último torneo, el futbolista no tuvo mayor relevancia en el esquema de Eduardo Espinel, quien dio oportunidad a los jóvenes futbolistas del club melenudo.

“Fue un año realmente muy difícil, donde creo que jugué de inicio, como titular, tres o cuatro juegos nada más. Creo que eso para un jugador es muy complicado, es un proceso duro porque uno nunca espera pasar por una etapa así”, contó el jugador en una reciente entrevista a Diez.

