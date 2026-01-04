Javier López firma sus primeros dos fichajes en Motagua para 2026 mientras la limpieza tiene una víctima más

El Fútbol Club Motagua no pierde el tiempo y ha hecho dos anuncios de forma oficial que agitan su plantilla de cara al torneo Clausura 2026.

Los Azules anunciaron sus primeros fichajes oficiales y uno de ellos se trata de Pablo Cacho que llega procedente del Victoria. Este jugador llega a refozar la zona baja.

“El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista hondureño Pablo Francisco Cacho Leiva, defensor central de 24 años, quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.

Cacho llega procedente del Club Deportivo Victoria, donde tuvo una destacada actuación. Confiamos en que aportará experiencia, jerarquía y solidez a nuestra línea defensiva. ¡Bienvenido al Nido, Pablo Francisco!“, anunciaron.

El fichaje de Cacho, Motagua lo concretó de forma gratuita y no perdió la oportunidad de tenerlo en su plantilla para este 2026.

José Alejandro Reyes es también nuevo jugador de Motagua

“El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista hondureño, José Alejandro Reyes, mediocampista creativo de 28 años, quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales. Reyes, llega procedente del Sporting FC de Costa Rica, donde tuvo una destacada actuación. Además, ha militado en clubes de Honduras, como son Olimpia y Real España. Confiamos en que Reyes aportará talento, gol y experiencia a nuestra ofensiva. ¡Bienvenido al Nido, Alejandro!“, se lee en el comunicado.

Maicol Cabrera causa baja en el Motagua

Motagua también hizo oficial su primera víctima de la barrida de Javier López, se trata del delantero Maicol Cabrera, que solo duró un torneo donde pudo marcar apenas 6 goles.

“El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el delantero uruguayo Maicol Cabrera, ha dejado de formar parte de nuestra institución. Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y pasión por estos colores durante el tiempo que defendió nuestro equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales”.

