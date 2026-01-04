Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Javier López firma sus primeros dos fichajes en Motagua para 2026 mientras la limpieza tiene una víctima más

Motagua agita el mercado de fichajes en Honduras y anuncia dos fichajes, pero también una salida. Todo está confirmado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Javier López ha agitado el mercado en menos de 24 horas.
Javier López ha agitado el mercado en menos de 24 horas.

El Fútbol Club Motagua no pierde el tiempo y ha hecho dos anuncios de forma oficial que agitan su plantilla de cara al torneo Clausura 2026.

Los Azules anunciaron sus primeros fichajes oficiales y uno de ellos se trata de Pablo Cacho que llega procedente del Victoria. Este jugador llega a refozar la zona baja.

“El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista hondureño Pablo Francisco Cacho Leiva, defensor central de 24 años, quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.

Tweet placeholder

Cacho llega procedente del Club Deportivo Victoria, donde tuvo una destacada actuación. Confiamos en que aportará experiencia, jerarquía y solidez a nuestra línea defensiva. ¡Bienvenido al Nido, Pablo Francisco!“, anunciaron.

El fichaje de Cacho, Motagua lo concretó de forma gratuita y no perdió la oportunidad de tenerlo en su plantilla para este 2026.

Publicidad

José Alejandro Reyes es también nuevo jugador de Motagua

“El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista hondureño, José Alejandro Reyes, mediocampista creativo de 28 años, quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales. Reyes, llega procedente del Sporting FC de Costa Rica, donde tuvo una destacada actuación. Además, ha militado en clubes de Honduras, como son Olimpia y Real España. Confiamos en que Reyes aportará talento, gol y experiencia a nuestra ofensiva. ¡Bienvenido al Nido, Alejandro!“, se lee en el comunicado.

Tweet placeholder
Publicidad

Maicol Cabrera causa baja en el Motagua

Motagua también hizo oficial su primera víctima de la barrida de Javier López, se trata del delantero Maicol Cabrera, que solo duró un torneo donde pudo marcar apenas 6 goles.

“El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el delantero uruguayo Maicol Cabrera, ha dejado de formar parte de nuestra institución. Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y pasión por estos colores durante el tiempo que defendió nuestro equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales”.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Regresa a Marathón: Pablo Lavallén cierra el primer fichaje para 2026 antes de enfrentar a Olimpia
Honduras

Regresa a Marathón: Pablo Lavallén cierra el primer fichaje para 2026 antes de enfrentar a Olimpia

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”
Honduras

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”

"Con experiencia internacional": Jeaustin Campos concreta la llegada que golpea a Olimpia
Honduras

"Con experiencia internacional": Jeaustin Campos concreta la llegada que golpea a Olimpia

“No llenó las expectativas”: Olimpia con impesada salida y este club se postula a su fichaje
Honduras

“No llenó las expectativas”: Olimpia con impesada salida y este club se postula a su fichaje

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo