Tras la eliminación de Cartaginés en Concachampions, Amarini Villatoro le lanzó una advertencia a Alajuelense

La eliminación del Club Sport Cartaginés en la Concachampions dejó un golpe duro en el entorno brumoso. El 2-0 ante Vancouver Whitecaps en territorio canadiense evidenció diferencias y terminó por sacar al equipo del torneo internacional, en una serie donde los canadienses fueron superiores en el juego y en la intensidad.

Sin embargo, lejos de esconderse, Amarini Villatoro tomó la palabra y lanzó un mensaje que también retumba en Alajuelense. No los mencionó, pero la advertencia parece ser casi directa a los manudos.

¿Qué dijo Amarini Villatoro en conferencia?

El técnico reconoció el impacto de la caída, pero rápidamente cambió el foco hacia lo que viene en el calendario. “Ahora tenemos que pasar la página, recuperar jugadores y enfocarnos en el torneo local, apuntar a ganarlo”, afirmó en conferencia de prensa, dejando claro que el objetivo inmediato es el Clausura 2026. Cartaginés no quiere que el traspié continental contamine un campeonato donde hoy pelea en la parte alta.

La tabla respalda su discurso. El conjunto blanquiazul marcha segundo en el Clausura 2026 con el mismo puntaje que el líder Herediano, aunque con menor diferencia de gol. El margen es mínimo y cada jornada puede inclinar la balanza. Por eso, Villatoro ya piensa en la gestión de cargas, en especial de cara al duelo inmediato ante San Carlos, donde no se descarta que rote piezas para llegar fuerte al siguiente compromiso. Y ahí aparece Alajuelense en el horizonte.

El 3 de marzo, los brumosos visitarán a los manudos en un partido que puede mover la parte alta del campeonato. Aunque ante los norteños podría dosificar, el mensaje del entrenador fue contundente: la prioridad es competir al máximo nivel en los partidos que marcan el pulso del torneo. La advertencia no necesita elevar el tono; el contexto la amplifica.

Amarini Villatoro también se refirió a la Copa Centroamericana, donde Alajuelense defiende su bicampeonato y ha marcado territorio en los últimos años. “Es obligación ahora pelear el título y las primeras posiciones del campeonato, y en la Copa Centroamericana también lograr estar entre los seis mejores. Tenemos que estar fuertes y dar vuelta a la página”, señaló. La frase, en medio del análisis post eliminación, suena como una declaración de intenciones para lo que viene.

Cartaginés quiere transformar la frustración internacional en combustible local. Mientras Alajuelense atraviesa un momento irregular y defiende su corona regional, el equipo de Amarini Villatoro se prepara para apretar el acelerador. La eliminación en Concachampions puede haber dolido, pero el mensaje es claro: el Brumoso no se baja de la pelea y el 3 de marzo promete ser una prueba de carácter para ambos.

